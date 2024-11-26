Европейская комиссия признала, что проект государственного бюджета Латвии на 2025 год соответствует фискальным правилам Европейского союза (ЕС), подчеркнул исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис ("Новое Единство", EPP).

Как сообщила агентству LETA советник комиссара Майя Целминя, Домбровскис отметил, что в проекте предусмотрен средний рост чистых бюджетных расходов на 4,1% в 2025–2028 годах, а также включены реформы и инвестиции, направленные на решение ключевых вызовов, определенных в рекомендациях Европейского семестра.

Домбровскис заявил, что Латвия успешно интегрировалась в новую систему экономического управления ЕС, целью которой является обеспечение фискальной стабильности ЕС, экономического роста и конкурентоспособности.

Вице-президент Еврокомиссии также пояснил, что среднесрочные фискально-структурные планы, которые должны быть подготовлены каждой страной-членом, укрепляют экономическую и социальную устойчивость, способствуют зеленому и цифровому переходу, а также усиливают европейский потенциал безопасности. Эти планы направлены на постепенное сокращение бюджетного дефицита и государственного долга, поддерживая при этом приоритетные государственные инвестиции и реформы, способствующие росту.

Как сообщила агентству LETA Пресс-служба представительства Еврокомиссии в Латвии, Еврокомиссия представила первый осенний пакет Европейского семестра после вступления в силу в апреле 2024 года реформированной новой системы экономического управления ЕС.

Осенний пакет Европейского семестра был подготовлен в период, когда после длительного периода стагнации экономика ЕС возвращается к умеренному росту. Прогноз показывает, что, несмотря на необходимость проведения фискальной корректировки, государственные инвестиции в 2025 году увеличатся почти во всех странах-членах ЕС, причём в ряде стран значительная их часть будет финансироваться из Механизма восстановления и устойчивости NextGenerationEU и средств ЕС.

Доходы консолидированного госбюджета Латвии на следующий год - 15,1 миллиард евро, расходы - 17,1 миллиарда евро. Расходы, по сравнению с нынешним годом возрастут на 877 миллионов евро. Доходы основного бюджета запланированы в размере 10,2 миллиардов евро, расходы - 12,7 миллиардов евро, доходы специального бюджета - в размере 5,2 миллиардов евро, расходы - 4,7 миллиардов евро. Дефицит госбюджета - предельно возможный: 2,9% от ВВП при разрешенном лимите в 3% от ВВП.

Единственный приоритет государственного бюджета - внешняя и внутренняя безопасность.

Параллельно с госбюджетом Сейм намерен утвердить налоговую реформу, предусматривающую изменение ставок подоходного налога с жителей.

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