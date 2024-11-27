Для искоренения искусственных очередей будет создана единая цифровая запись (регистрация) на медицинские услуги, пояснил в интервью программе "900 секунд" на канале TV3 министр здравоохранения Хоссам Абу Мери.

Он отметил, что пациенты создают искусственную очередь, когда записываются на одну и ту же услугу в нескольких учреждениях. По оценке экспертом, на долю "запасных" записей приходиться от 15 до 20 %.

Именно поэтому разрабатывается единая цифровая регистрация. Таким образом, люди больше не смогут записываться на одну и ту же услугу в нескольких местах, а смогут выбирать учреждение, где они получают услугу, пояснил министр.

"Конечно, нет необходимости изобретать универсальную, огромную, дорогую систему", - сказал он, не уточнив, как именно она будет устроена.

Оперативные данные о длине очередей можно отслеживать на сайте rindapieārsta.lv или по телефону информационной линии Национальной службы здравоохранения (NVD) - 80001234.

Например, на сайте указано, что к кардиологу можно попасть через пять дней в Руйиене, в течение месяца — в Елгаве или Юрмале, а в больнице Страдиня — только через полгода. Большую роль играет тот факт, что пациенты часто хотят попасть именно к конкретному врачу.

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