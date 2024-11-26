Берлин считает крушение самолета DHL в Вильнюсе гибридной атакой. Капитан сборной Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш рассказывает, почему решил закончить карьеру. Но главные новости - в сфере здравоохранения. Профсоюз медиков требует отменить реформу Службы неотложной медицинской помощи, больницы сообщают, что государство не оплатит им уже оказанные внепланово услуги. А министр здравоохранения Хосам Абу Мери, тем временем, обещает сокращать очереди к врачам-специалистам.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что произошло?

В нынешнем году бюджет Службы неотложной медицинской помощи (NPMD) составил 119 млн евро, из которых 90% - зарплата сотрудников. Еще 8% тратятся на товары и услуги, 2% - капитальные расходы. В 2024 году бюджет "неотложки" сокращается на 1,6 млн евро, и параллельно внедряется реформа службы: как поясняет Министерство здравоохранения, речь идет об оптимизации работы и пациенты не пострадают.

Вот, как выглядит реформа:

В некоторых бригадах будетне три, а два сотрудника. 40 бригад уже так работают.

Некоторые бригады переведут с круглосуточных на 12-часовые смены - это произойдет там, где в среднем меньше одного вызова за ночь.

Место работы больше не будет закреплено за конкретным пунктом, а будет относиться к крупному региональному подразделению — центру поддержки бригад, включающему все его пункты. В условиях "опустошения" регионов идет централизация услуг. Уместно сравнение с реформой сети школ: путем объединения маленьких школ создается одна большая. Это обосновано экономическими соображения и демографией.

Персонал экстренных вызовов NMPD (телефон 113) перейдет на 12-часовые смены вместо нынешних 24-часовых, что делается в целях повышения качества оказываемой помощи, борьбы с выгоранием сотрудников и согласно европейским рекомендациям.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") считает, что реорганизация не повлияет на время прибытия бригад. Однако коалиционный Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) боится, что реформа скажется негативно на жителях регионов - особо приграничных. Абу Мери после встречи с СЗК заявил, что в целом реформа пересмотрена не будет, но можно обсуждать количество бригад в отдельных городах и краях.

Что дальше?

По приказу главы NPMD Лиене Ципуле, реорганизация идет уже с 1 ноября. Руководство NPMD утверждает, что 94% сотрудников бригад "неотложки" согласились с внесением изменений в трудовые договоры, а потому причин отменять реорганизацию нет. Но 26 ноября Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) потребовал отменить реформу. Профсоюз задействовал процедуру спора о коллективных интересах. Если спор не удастся разрешить путем переговоров, то профсоюз может обратиться в суд.

Конфликт между профсоюзом и руководством NPMD развивается на фоне других тревожных событий в отрасли здравоохранения, связанных со сложной ситуацией с госбюджетом и необходимостью как минимум заморозить расходы:

Национальная служба здравоохранения (NVD) предупредила , что не сможет оплатить больницам уже предоставленные услуги, оказанные внепланово. Пациенты попадают в больницы в тяжелом состоянии - это связано с тем, что они не посещают врачей амбулаторно, отметил глава Латвийской ассоциации больницы Евгений Калейс. По его словам, в следующем году оплату амбулаторных посещений в 2024 году могут сократить с 10,4 млн евро до 6,7 млн евро.

В Рижской больнице Страдиня многие записи "выбраны" уже до лета следующего года. Очередь на МРТ достигает двух лет. В других случаях ситуация не столь критичная. Очереди есть и в частных клиниках, предоставляющие оплаченные государством услуги. Очередь к гинекологам и эндокринологам может достигать полгода, к пульмонологам и кардиологам - три месяца. Главная причина - не хватает денег и специалистов.

Хосам Абу Мери предложил три способа сократить очереди к врачам-специалистам: 1) борьба с "искусственными очередями" - пациенты больше не смогут записываться к нескольким врачам параллельно, этому поможет цифровизация услуг; 2) увеличение бюджетных мест в вузах для будущих медиков; 3) расширение участия медсестер в лечебном процессе.

Что еще происходит?

Строителям Rail Baltica за этот год заплатят 17 млн евро. С 2017 года расходы на зарплаты выросли в восемь раз.

Оппозиция пошла в суд, чтобы запретить общественные медиа на языках нацменьшинств - прежде всего, на русском. Суд Сатверсме получил иск от "Нацобъединения" и "Объединенного Списка". Рассмотрение будет в ближайшие месяцы.

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