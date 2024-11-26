Осенью квашеная капуста идет на ура! Она заманчива и соблазнительна на полках магазинов, представлена в широком ассортименте на рынке. И в конце концов – сколько там той работы?! Натрите кочан, добавьте соль и ждите, пока процесс брожения сотворит свои чудеса. Но действительно ли квашеная капуста — это не только удовольствие для вкусовых рецепторов, но и отличное дополнение к здоровому питанию? А что насчет других ферментированных продуктов, таких как комбуча, или чайный гриб, который стал хитом продаж в последние годы? Вот что говорит диетолог Лолита Неймане.

Неймане говорит, что существует множество исследований ферментированных продуктов, в том числе квашеной капусты, которые подтверждают их полезные свойства. Конечно, существуют и некоторые риски. В процессе ферментации иногда образуются не очень полезные бактерии, но их наличие сразу можно определить по вкусу и запаху. "Если блюдо склизко на вид и плохо пахнет, понятно, что есть его нельзя. Если капуста долго хранится в теплом помещении, она может стать слишком кислой".

А еще в ней могут поселиться микроорганизмы. Самые простые из них — лактобактерии. Риск образования нитритов в таких продуктах невелик. Все зависит от того, насколько соленым является продукт — если он слишком соленый, есть риск негативного воздействия на желудок. Но в целом микроорганизмы или пробиотики действуют на многие биологически активные вещества, которые легче усваиваются организмом. Отсюда и польза для здоровья.

Продуктом, похожим на квашеную капусту, является кимчи. В него добавляют много всего другого — чеснок, имбирь, редис — но и оно также очень полезно для здоровья. Плюс, ферментированные овощи не только ценны с питательной точки зрения, но и практичны, так как могут храниться гораздо дольше.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !