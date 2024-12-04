Совет Фонда интеграции общества (SIF) отменил ранее принятое решение, обязующее Балтийский центр журналистских расследований "Re:Baltica" вернуть 35 757 евро в государственный бюджет за документальный сериал Šķelšanās ("Разделение"), сообщает LETA. Авторов проекта обвинили в том, что в сериале звучит русская речь без озвученного перевода, показываются лишь субтитры.

Характерно, что Совет SIF принял решение через пять дней после смены начальства. 29 ноября стало известно, что Фонд интеграции общества возглавила бывший член Совета Госконтроля Инесе Калване. Она сменила на этом посту Зайгу Пуце - супругу бывшего министра окружающей среды и регионального развития и лидера партии Latvijas Attīstībai Юриса Пуце.

Вступив в должность, Инесе Калване заявил, что SIF как организация в сотрудничестве с партнерами должен быть образцом сплочения. По ее словам, роль фонда в сфере общественной интеграции и сплочения общества надо укреплять, думая об эффективности работы.

Проект Šķelšanās центра Re:Baltica, напомним, был представлен и одобрен в 2023 году в рамках конкурса Фонда поддержки СМИ (MAF), финансируемого из государственного бюджета Латвии. В рамках проекта был снят цикл из четырех документальных серий.

Решение SIF о применении к проекту "Re:Baltica" так называемой "коррекции расходов" в размере 35 757 евро было обосновано тем, что цикл документальных серий частично был реализован на иностранном языке, так как использовались субтитры, а не дубляж.

Теперь Совет SIF пришёл к выводу, что правила конкурса Фонда поддержки медиа MAF четко не требовали от участников проекта обязательного перевода фрагментов передач только через дубляж или озвучивание, исключая субтитры.

Совет SIF отметил, что использование субтитров для перевода фрагментов на иностранном языке на государственный язык в данном случае не может быть единственным основанием для применения финансовой коррекции и отказа в учёте расходов.

В решении также указано, что в проекте рассматривается тема раскола, который, как отмечалось в заявке, "в уже и без того разобщённом латвийском обществе развивался с момента вторжения России в Украину". В сериях освещаются линии этого раскола и их потенциальные последствия, включая влияние незнания или неиспользования государственного языка на чувство принадлежности русскоязычных жителей Латвии к латвийскому государству.

"Выбор выразительных средств для достижения целей проекта является вопросом редакционной свободы его создателей", — подчеркнул совет SIF.

Учитывая содержание и цель проекта, тот факт, что перевод на государственный язык не был обеспечен в виде дубляжа или озвучивания, сам по себе не означает, что проект не был направлен на укрепление латвийского культурного пространства на латышском языке и на содействие общественной интеграции на основе латышского языка. Наоборот, для успешной работы по интеграции общества крайне важно учитывать реальную ситуацию, говорится в решении.

Совет SIF также подчеркнул, что в процессе интеграции латвийского общества латышский язык как государственный играет ключевую роль, а "сокращение его использования можно считать угрозой демократическому устройству Латвии".

Ранее сообщалось, что Re:Baltica обжаловала решение SIF, считая его политическим, а не юридическим. Об этом агентству LETA заявила журналистка Re:Baltica Санита Емберга.

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