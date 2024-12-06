Решение посольств США в Латвии, Литве и Эстонии прекратить выдачу иммиграционных виз породило в соцсетях волну спекуляций о возможном закрытии посольств США в странах Балтии. Ряд политиков из стран Балтии также выступили с ложными заявлениями о приостановке выдачи виз. Delfi обратилась в посольство США в Латвии, чтобы узнать, планируются ли подобные изменения.

25 ноября в передаче "Открытый разговор" на LR4 обсуждалась эскалация боевых действий в Украине и угроза безопасности стран Балтии. Одним из гостей программы стал журналист российского СМИ "Псковская губерния" Алексей Малов, получивший в России статус "иностранного агента" в России.

В программе Малов выразил подозрения, что посольство США в Латвии сокращает количество сотрудников, основывая это заявление тем, что посольство прекратило выдачу виз. Такое заявление он сделал в ответ на вопрос ведущей Ольги Князевой о том, стоит ли беспокоиться жителям Латвии, учитывая результаты опубликованного в Эстонии исследование, в котором для анализа российских военных баз в Псковской области используются спутниковые снимки.

Исследование показало, что после вторжения в Украину Россия сильно истощила запасы военных баз на границе со странами Балтии и Польшей. Однако недавние спутниковые снимки показывают быстрое развитие инфраструктуры в некоторых из них.

В своем ответе Малов отметил: "В Латвии расположено самое большое посольство США в странах Балтии.

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