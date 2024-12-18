Министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") надеется, что уголовный процесс, инициированный Генеральной прокуратурой и переданное Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), и касающийся возможных нарушений со стороны ответственных должностных лиц при реализации проекта железной дороги Rail Baltica, поможет прояснить ранее принятые в проекте решения, а также в будущем улучшит управление проектом. Об этом министр сообщил агентству LETA.

Бришкенс отметил, что в рамках возбужденного уголовного процесса он пока не был приглашен на беседы в KNAB, однако Министерство сообщения (SM) уже долгое время сотрудничает с Генеральной прокуратурой, предоставляя всю доступную информацию.

Он также добавил, что Генеральная прокуратура ознакомилась с результатами служебных расследований — дисциплинарных дел, которые он инициировал ранее в качестве министра. "Ответственные прокуроры также очень подробно изучают вопросы, связанные с крупными закупками для станций," — отметил Бришкенс.

Министр заверил генерального прокурора, что Министерство сообщения предоставит всю необходимую дополнительную информацию. Он также знает, что Генеральная прокуратура будет использовать заключительный отчет парламентской комиссии по расследованию Rail Baltica для дальнейших расследований.

Как стало известно сегодня, по завершении проверки Генеральная прокуратура начала уголовный процесс в связи с возможными нарушениями со стороны должностных лиц, ответственных за реализацию проекта Rail Baltica.

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