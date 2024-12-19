То, что не удалось в срок избрать президента Банка Латвии, указывает на неспособность крупнейшей партии коалиции "Новое Единство" разумно руководить коалицией. Такое мнение агентству LETA высказал политолог Юрис Розенвалдс.

Эксперт отметил, что произошедшее — это "позорное дело", и это упрек в адрес крупнейшей фракции в Сейме "Нового Единства" и премьера Эвика Силини, представляющую ту же партию. Розенвалдс добавил, что неудача с выбором президента Банка Латвии продемонстрировала, что политическая сила, которая в значительной степени задает тон в правительстве, оказалось неспособной организовать и направить этот процесс.

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда предпринимаются какие-то меры по тушению пожара, но результат уже отрицательный. Как ни крути, на месяц или два Латвия останется без права голоса в Совете Европейского центрального банка," — заявил политолог.

Он отметил, что эта ситуация показывает не хрупкость коалиции, а слабость ее ведущей силы. "Это, безусловно, снижает престиж ["Нового Единства"] и укрепляет оппозицию, чему, на мой взгляд, правящей коалиции особо радоваться не стоит," — оценил Розенвалдс.

"Тот факт, что основные кандидаты узнали о своем отзыве менее чем за сутки до голосования, выглядит плохо, по моему мнению, это довольно печальная ситуация," — считает политолог.

Что касается способности коалиционных партий и дальше работать вместе, Розенвалдс отметил, что можно обвинить Союз "зеленых" и крестьян в том, что они "пошли своим путем" и искали поддержку для своего выдвиженца даже в оппозиции. В то же время, по мнению политолога, итоговое решение коалиционных "Нового Единства" и СЗК отозвать своих кандидатов, хоть и критикуемое, говорит о том, что у коалиции есть какая-то граница, на которой она останавливается, понимая, что выдвижение разных кандидатов - было бы "довольно разрушительно" для неё как коалиции.

По мнению политолога, главная проблема коалиции заключается в том, что ее руководству, премьер-министру, не хватает стратегического видения, способности действовать в направлении этого стратегического видения, не хватает и проактивных действий.

В четверг, 19 декабря, в Сейме должны были состояться выборы главы Банка Латвии, но президент центробанка не был избран, так как правящие партии "Новое Единство" и СЗК договорились отказаться от поддержки своих кандидатов.

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