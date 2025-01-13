Чтобы решить проблемы латвийской национальной авиакомпании airBaltic и позволить предприятию успешно работать, в первую очередь следует заменить министра транспорта Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные") и премьер-министра Эвику Силиню ("Новое Единство"), заявил Латвийскому радио лидер партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнар Шлесерс.

Он подчеркнул, что авиационный бизнес чрезвычайно важен для страны, но то, что происходит с airBaltic, "уму непостижимо", поскольку правительство уже много лет не может определить четкую политику в отношении собственной компании.

На вопрос о том, в какой степени проблемы авиакомпании могут быть связаны с ее генеральным директором Мартином Гауссом, Шлесерс ответил уклончиво. По его словам, Гаусс создал компанию, и правительство боится его уволить, поскольку осознает, что не имеет полного контроля над тем, что происходит в компании. "Я не говорю, что господина Гаусса надо уволить. Первым должен быть уволен Бришкенс, который заварил всю эту кашу за последние полтора года", - сказал Шлесерс, который сам когда-то был министром сообщения.

По его мнению, Бришкенс не контролирует ситуацию и не может принимать решения. Премьер-министр Силиня также ведет себя как чиновник, который не может принимать решения и определять, что важно для Латвии, сказал Шлесерс.

По его словам, airBaltic работает плохо, потому что приносит убытки. "Я считаю, что руководство предприятия тоже можно сменить, но проблема в том, что нынешние власти даже не знают, кем его заменить, потому что не могут определить цели", - сказал оппозиционный политик.

Шлесерс сказал, что если бы он был премьер-министром, то в первую очередь четко определил бы цель деятельности airBaltic, которая связана ни в коем случае не со сдачей в аренду новых самолетов, а с инвестициями в привлечение иностранных туристов, так как это разогрело бы латвийскую экономику.

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