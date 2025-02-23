ВИДЕО. Наклеек больше не выдают. Как теперь не забыть, что скоро закончится техосмотр, и как будут штрафовать?

C этого года Дирекция безопасности дорожного движения отказалась от наклеек со сроком годности техосмотра. "Было удобно", - говорят водители, для многих это была своего рода "напоминалка". Delfi выяснил, где теперь можно проверить срок ТО? Оказывается c января в CSDD появилась новая удобная функция. Также мы уточнили, действительно ли все водители "автоматом" получают профиль в e-csdd? Требуется ли в системе ставить отдельную галочку напротив напоминания о ТО? Какой штраф "светит" за просроченный техосмотр и проверяют ли его радары?

Также мы сняли видео, в котором поговорили с водителями - они рассказали, как теперь будут напоминать себе о том, что заканчивается техосмотр.

С 1 января 2025 года вступили в силу поправки к Закону о дорожном движении, предусматривающие отказ от наклейки со сроком годности технического осмотра транспортного средства. Это значит, что после прохождения техосмотра, наклейка на стекло больше не будет наклеиваться, сообщили в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

ВИДЕО

Уже сейчас многие водители создали профиль в е-csdd и получают уведомления, что скоро закончится срок годности ТО. Кто-то поставил напоминание на телефоне, кто-то записал в ежедневник, а кто-то, смеясь ответил, что теперь придется просить напоминать жену.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !