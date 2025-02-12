Как тебе такое, Илон Маск? Почему падают продажи Tesla. Главное за среду, 12 февраля

Больница Страдиня хочет следить за контактами докторов. Росликова наказали за высказывания. Ходят слухи про дорогое электричество. А, тем временем, Илон Маск, который пытается перестроить политику в США, теряет позиции как бизнесмен. Об этом и поговорим.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что произошло?

В январе в нескольких странах ЕС зафиксировано резкое падение продаж электрокаров Tesla. По данным Федерального управления автотранспорта ФРГ, в январе в стране было зарегистрировано на 59% меньше Tesla, чем за тот же месяц прошлого года. При этом доля Tesla на рынке новых электрокаров сократилась с 14% до 4%. Спад продаж также был зафиксирован во Франции (на 64%), Швеции (на 44%), в Нидерландах (на 42%), в Норвегии (на 38%) и в Великобритании (на 12%). Общее снижение по Европе составило 13%.

С начала года акции Tesla упали более чем на 10%. Спад продаж у компании зафиксирован не только в Европе, но и в Китае , Австралии , Новой Зеландии и как минимум некоторых штатах США.

Что это значит?

Одни связывают падение спроса с политической деятельностью владельца компании Илона Маска. Другие объясняют проблемы Tesla исключительно экономическими причинами.

Илон Маск потратил более 250 млн долларов на поддержку избирательной кампании Дональда Трампа. После победы Трампа на выборах самый богатый человек в мире стал активно участвовать и в европейской политике. Он начал публично поддерживать немецкую ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (AfD), провел в своей соцсети X прямой эфир с председательницей партии Алис Вайдель, а 26 января, накануне Дня памяти жертв Холокоста, выступил на съезде AfD и призвал немцев "избавиться от чувства вины" за прошлое.

На инаугурации Трампа Маск дважды продемонстрировал жест, похожий на нацистское приветствие. Вскоре на здание завода Tesla в окрестностях Берлина (кстати, это единственная производственная площадка компании в Европе) спроецировали портрет "зигующего бизнесмена" и призыв бойкотировать продукцию предприятия.

"Германия по-прежнему очень чувствительна к своей истории, и политическая риторика Маска потенциально токсична, учитывая, что потребители Tesla лишь отчасти мотивированы заботой об окружающей среде", — считает немецкий автомобильный аналитик Маттиас Шмидт. С ним согласен директор Центра автомобильных исследований Фердинанд Дуденхёффер, называющий поведение Маска "чрезвычайно разрушительным".

Недовольство заявлениями и действиями миллиардера не ограничивается Германией. В начале февраля свастики и антифашистские лозунги появились на шоуруме Tesla в Гааге. Активисты в Великобритании расклеивают стикеры "Не покупайте свастикары" на автомобили этого бренда на улицах Лондона. В Швеции скандалы дали новый толчок забастовке , в которой уже больше года участвуют местные сотрудники Tesla, недовольные условиями труда и уровнем заработной платы.

Тенденцию подтверждают и опросы общественного мнения. Так, в Нидерландах, одном из ключевых для Tesla рынков в ЕС, каждый третий респондент, владеющий таким электрокаром, заявил о готовности продать его из-за поведения Маска. Опрос на профильном портале Electrifying.com показал , что в конце января 59% британцев, которые водили электромобиль или собирались его приобрести, называли Маска фактором, "отталкивающим" от покупки Tesla. В Швеции доля жителей, негативно относящихся к самому богатому человеку планеты, выросла с 47% до 63%.

Многие аналитики увязывают проблемы автоконцерна с его неспособностью расширить модельный ряд и тем самым удовлетворить запросы массового потребителя. За исключением минивэна Semi и пикапа Cybertruck, ставших скорее героями мемов нежели хитами продаж, компания не представляла новые модели уже пять лет. В 2025-м ожидается выпуск обновлённой Model Y — эксперты предполагают , что как нынешние, так и потенциальные клиенты Tesla попросту откладывают покупку до выхода новых автомобилей на рынок.

Ранее продажи в некоторых странах стимулировали госсубсидии, направленные на поддержку "зеленого перехода" и постепенного отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Как минимум падение спроса в Германии и Франции объясняют именно отменой (или завершением действия) таких мер со стороны национальных правительств.

Одновременно Tesla проигрывает конкуренцию другим автоконцернам, выпускающим электрокары. "Сейчас [на британском рынке] более 130 основных моделей по сравнению с 25 в 2020 году. Конкуренция никогда не была столь жесткой, и Tesla уже чувствует это давление", — поясняет директор Electrifying.com Джинни Бакли. На этом фоне высказывания или действия Маска могут оказать "поляризующее" влияние на покупателей и заставить их подыскать альтернативу "тесле".

Что будет дальше

Вряд ли имидж Илона Маска напрямую повлияет на интерес к Tesla в Латвии. Более того, спрос на Tesla может вырасти: 12 февраля в Вильнюсе открылся первый центр обслуживания и продаж Tesla странах Балтии - то есть ремонтировать автомобиль станет чуть проще. Программа государственной поддержки покупателей электрокаров по-прежнему действует. Палки в колеса Tesla могут вставить только конкуренты (особенно, китайские), или сам Илон Маск. Который сейчас явно занят другими делами.

Что еще случилось?

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