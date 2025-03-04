В среду поздно вечером - встреча команды "Потока" у Памятника Свободы

В среду, 5 марта, в Ригу после церемонии вручения "Оскара" в Ригу вернутся режиссер Гинтс Зилбалодис и команда создателей анимационного фильма "Поток" (Straume, Flow).

После прилета, около 23.00, у Памятника Свободы состоится торжественная встреча команды, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

"Мы искренне гордимся и чествуем Гинтса Зилбалодиса и его команду – послов латвийской культуры – за их выдающееся и историческое достижение. Особенно радует, что премия "Оскар" от Американской киноакадемии вписывает Латвию в историю мировой киноиндустрии", — отметили в столичном самоуправлении.

Рижская дума также призывает жителей столицы и гостей города собраться у Памятника Свободы, чтобы поздравить команду "Потока" с большим успехом.

Анимационный фильм Гинтса Зилбалодиса стал первой латвийской кинолентой, когда-либо номинированной на премию Американской киноакадемии и получившей Оскар в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм".

Церемония вручения Оскара стала грандиозным завершением мирового "сезона наград", в ходе которого "Потоке" уже завоевал более 70 международных премий на всех континентах.

Сейчас "Поток" уже демонстрируется или готовится к показу в кинотеатрах 45 стран. В Латвии фильм посмотрели более 330 000 зрителей, а по всему миру – свыше трех миллионов.

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