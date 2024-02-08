В четверг, 8 февраля, Сейм отклонил предложение оппозиционного Национального объединения о выражении недоверия министру сообщения Каспару Бришкенсу ("Прогрессивные"). Дебаты превратились в спор между бывшим и нынешним министрами сообщения — Янисом Витенбергсом (Нацобъединение) и Каспаром Бришкенса, а также их однопартийцами — о том, кто из них больше виноват в проблемах, которые сейчас испытывает отрасль. А проблем — немало: поломки новых электричек, планы закрыть региональные почтовые отделения, неясность с развитием проектов Rail Baltica и четвертой очереди Южного моста.
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit