В четверг, 8 февраля, Сейм отклонил предложение оппозиционного Национального объединения о выражении недоверия министру сообщения Каспару Бришкенсу ("Прогрессивные"). Дебаты превратились в спор между бывшим и нынешним министрами сообщения — Янисом Витенбергсом (Нацобъединение) и Каспаром Бришкенса, а также их однопартийцами — о том, кто из них больше виноват в проблемах, которые сейчас испытывает отрасль. А проблем — немало: поломки новых электричек, планы закрыть региональные почтовые отделения, неясность с развитием проектов Rail Baltica и четвертой очереди Южного моста.