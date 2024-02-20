В прошлом году интенсивность атак в латвийском киберпространстве была волнообразной, но в целом стабильной. В большинстве случаев источником киберугрозы была Россия, сообщило Бюро по защите Сатверсме (SAB). Также был зафиксирован случай, когда мошенники хотели связаться с премьер-министром Латвии. Россия расширяет свою внешнеполитическую деятельность, дискредитируя представителей других стран, говорится в докладе.

Спецслужба признает: многие схемы мошенников выглядят правдоподобно, включая сайты, которые очень похожи на свои оригиналы. Поэтому люди периодически поддаются обману, сообщает SAB в отчете за прошлый год.

Среди киберугроз для жителей наиболее распространены различные финансовые махинации, атаки на аккаунты пользователей в социальных сетях с целью получения контроля над ними. Зафиксированы попытки мошенничества путем рассылки электронных писем или SMS с приглашением открыть ссылки или вложения для получения приватной информации пользователей или доступа к их аккаунтам. Сообщения рассылаются от имени государственных органов, курьеров и провайдеров потоковых услуг.

Также были выявлены попытки мошенников связаться с высокопоставленными правительственными чиновниками, на этот раз с премьер-министром Латвии.

Подобные манипулятивные действия в последнее время происходят регулярно и направлены не только против Латвии, но против европейских стран в целом. Это один из способов, с помощью которого Россия расширяет свою внешнеполитическую деятельность, дискредитируя представителей других стран, говорится в докладе.

Также замечена тенденция кибератак на компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения.

ИТ-компаниям рекомендуют внимательно следить за своими компьютерными сетями, регулярно обновлять программное обеспечение и удалять ненужные серверы. По возможности следует внедрить двухфакторную аутентификацию.

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