Спецслужба признает: многие схемы мошенников выглядят правдоподобно, включая сайты, которые очень похожи на свои оригиналы. Поэтому люди периодически поддаются обману, сообщает SAB в отчете за прошлый год.
Среди киберугроз для жителей наиболее распространены различные финансовые махинации, атаки на аккаунты пользователей в социальных сетях с целью получения контроля над ними. Зафиксированы попытки мошенничества путем рассылки электронных писем или SMS с приглашением открыть ссылки или вложения для получения приватной информации пользователей или доступа к их аккаунтам. Сообщения рассылаются от имени государственных органов, курьеров и провайдеров потоковых услуг.
Также были выявлены попытки мошенников связаться с высокопоставленными правительственными чиновниками, на этот раз с премьер-министром Латвии.
Подобные манипулятивные действия в последнее время происходят регулярно и направлены не только против Латвии, но против европейских стран в целом. Это один из способов, с помощью которого Россия расширяет свою внешнеполитическую деятельность, дискредитируя представителей других стран, говорится в докладе.
Также замечена тенденция кибератак на компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения.
ИТ-компаниям рекомендуют внимательно следить за своими компьютерными сетями, регулярно обновлять программное обеспечение и удалять ненужные серверы. По возможности следует внедрить двухфакторную аутентификацию.