В уголовном процессе, который Бюро по борьбе и предовращению коррупции (KNAB) возбудило о взяточничестве в связи с приватизацией земли у аэропорта "Рига", наряду с бывшим и.о. главы Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Янисом Вайводсом фигурирует предприниматель Павел Томилин. Он, как и Вайводс, имеет право на защиту. Некогда Томилин был помощником мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"). О том, что Томилин фигурирует в деле, программе Kas notiek Latvijā? Латвийского ТВ подтвердили два несвязанных между собой источника.

В свою очередь, KNAB "не может не подтвердить, не опровергнуть эту информацию", сообщает LTV. Литовские инвесторы, купившие землю возле аэропорта, подтвердили, что с фирмой Томилина у них договор, связанный именно с землей у аэропорта.

У литовцев с компанией Томилина SIA "Ošānis" заключен предварительный договор о продаже двух земельных участков общей площадью 52 810 квадратных метров "в случае успеха", сообщило LTV.

Также Kas notiek Latvijā? удалось выяснить, что 7 февраля этого года инвесторы и Томилин встретились с представителем Министерства сообщения Янисом Мейрансом, чтобы поговорить о проблемах с регистрацией земли. Встреча с Вайводсом состоялась.

До 2012 года Томилин был помощником тогдашнего мэра Риги Нила Ушакова (С), а сейчас является совладельцем и членом правления нескольких компаний, в том числе нескольких ресторанов сети Street Burger.

Напомним, что 6 марта с третьей попытки большинство депутатов Рижской думы приняли по требованию генпрокурора Юриса Стуканса решение об отмене приватизации 22 земельных участков возле аэропорта, которые впоследствие были проданы литовскому инвестору за 5,7 млн евро. Рижская дума была вынуждена принять это решение, поскольку земля, перешедшая в частные руки — необходима государству.

22 земельных участка общей площадью 389 394 квадратных метра находятся рядом с огороженной территорией аэропорта и границей Риги с Марупским краем. В апреле 2022 года — когда работал уже нынешний созыв Рижской думы — землю приобрело на аукционе за 5,7 млн ​​евро SIA Cella Investment 3, принадлежащее литовскому девелоперу Sirin Development. Компания планировала инвестировать более 100 млн евро в строительство на этой территории современного логистического центра площадью 180 тысяч квадратных метров.

Генеральная прокуратура утверждает, что в ходе приватизации столичное самоуправление не оценило необходимость данных участков для выполнения функций государственного управления или коммерческой деятельности государства и самоуправления, и все 22 земельных участка расположены на территории, необходимой для дальнейшего развития Рижского аэропорта, находящегося в ведении Министерства сообщения.

Принятию решения Рижской думой предшествовал коррупционный скандал. 26 февраля сотрудники KNAB провели следственные действия в Департаменте внешнего пространства и мобильности Рижской думы.

Позже стало известно, что исполняющий обязанности директора этого департамента Янис Вайводс может быть причастен к так называемому "Делу о земле аэропорта". Согласно имеющейся в распоряжении Латвийского телевидения неофициальной информации, Вайводс мог быть причастен к тому, чтобы "помочь" с решением о правах собственности.

По информации программы De facto Латвийского ТВ, осенью прошлого года Вайводс обратится к своему бывшему коллеге Янису Мейрансу, который работал с Министерстве сообщения, с просьбой. Якобы было сказано, что было бы хорошо, если бы Минсообщения отказалось от претензий на землю возле аэропорта и сообщило инвестору об этом. Это означает, что больше не будет препятствий для подтверждения земельных участков в Земельной книге.

Якобы Янис Вайводс предложил Янису Мейрансу взятку в размере 50 тыс евро.

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