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Явка избирателей на российских президентских выборах, проходивших сегодня в Риге, к 19.00 была очень низкой и составила, по оценкам Государственной полиции, всего 2,15% от всех имеющих право голоса граждан России в Латвии.

Граждане РФ могут проголосовать на выборах президента в посольстве России — это не преступление, заявила ранее министр юстиции. Однако у граждан РФ латвийские пограничники и полицейские проверяют документы.

До 17.00 сотрудники Государственной пограничной службы совместно с Государственной полицией проверили документы у 666 избирателей из числа граждан Российской Федерации. У 20 граждан РФ оказались просроченные виды на жительство (ВНЖ). Еще против троих начат административный процесс в соответствии со статьей 68.2 Иммиграционного закона.

В случае выявления лиц с истекшим ВНЖ пограничники привлекают Управление по делам гражданства и миграции (PMLP), которое примет дальнейшие меры. Если PMLP установит, что данные лица больше не имеют права проживать в Латвии в соответствии с переходными правилами закона об иммиграции, может быть издано предписание о добровольном выезде и установлены сроки, в которые данные лица должны покинуть Латвию.

До 17.17 Государственная полиция в административном порядке задержала четырех человек. Из задержанных двое были задержаны за нарушение общественного порядка, один — за использование в общественном месте символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления, и еще один человек — за агрессивное поведение, направленное против другого человека, с угрозой причинить ему вред.

Учитывая, что за день был зафиксирован только один случай использования такой символики, полиция считает, что предупреждения были учтены.

Ранним утром голосовать в посолольстве приходили преимущественно пожилые граждане РФ, после 10.30 — стали подходить люди помоложе, сообщает агентство LETA. Позже очередь на улице возле посольства все же образовалась.

В свою очередь, рижские российские политэмигранты присоединились ко всероссийской оппозиционной акции "Полдень против Путина" и проголосовали против его кандидатуры 17 марта в 12:00. Идея акции: прийти к избирательным участкам в России и за рубежом в 12:00 17 марта и проголосуют за любого из подставных соперников Путина или испортят бюллетень.

На акцию в Риге пришли больше ста человек — еще несколько сотен стоят в очереди в посольство в рамках акции "Полдень против Путина". Там выступили журналист Кирилл Мартынов, поэт Константин Рубахин и другие. Также там ставили речи Навального.

Также несколько человек пришли на пикет против организации "выборов президента РФ" в Латвии. Они выступали в поддержку Украины и с осуждением того что власти Латвии допустили голосование в Риге.

Перед посольством РФ проходит пикет, участники которого прибыли с украинскими флагами. Как отмечает агентство LETA, один из участников пикета принес с ведро с красной жидкостью, которую вылили возле места проверки пограничниками документов, на перекрестке улицы Алунана и бульвара Калпака.

Государственная полиция и Государственная пограничная охрана строго контролируют происходящее у здания посольства РФ.

Как уже сообщалось, 17 марта сотрудники Госпогранслужбы проверяют документы у тех, кто приходит голосовать: паспорт, срок действия вида на жительство, законность нахождения в Латвии.

Если лица откажутся раскрыть свою личность и не предоставят информацию должностным лицам, не выполнят законные требования должностных лиц, а также совершат иные нарушения, они будут задержаны, а их ответственность будет оценена со всей строгостью закона.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") 14 марта заявила, что участие в голосовании в российском посольстве не является нарушением закона и не наказуемо. Участие российских граждан в выборах, по ее словам, не означает поддержку путинского режима.

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