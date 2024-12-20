"Ух ты, как красиво ты рисуешь!", — воскликнула мама, увидев довольно отвратительный рисунок себя. Это был рождественский подарок. На рисунке у нее были кривые глаза, волосы на грани выпадения, губы как розовые сардельки. Но платье было прекрасным! Или я так думала... В восемь лет в моих подарках не было ни денежной ценности, ни смысла. Но, по крайней мере, мама была счастлива! Хотя, признаться, я больше никогда не видела ни этого рисунка, ни многих других. Теперь я думаю: не в этом ли суть праздничного сезона — дарить подарки, чтобы порадовать другого, а не просто потому, что так надо, потому что так принято, понимаете? Но что дарить, если хочется доставить радость, а идей нет, да и таланта рисовать тоже?

Вот золотой ключик: если вы слушали, то найти подарок будет легко, потому что человек уже сказал вам, чего он хочет. Может быть, косвенно — например, указав на красивую шляпу в магазине. Или несколько дней говорил о том, что хочет расслабиться в спа-салоне, или не мог остановиться, описывая свое любимое печенье. Можете ли вы вспомнить что-то подобное? Если да, то это будет тот самый подарок, который заставит другого человека улыбнуться. Вы и купите что-то, чем человек действительно будет пользоваться, и покажете, что вы достаточно внимательны, чтобы помнить о таких, казалось бы, мелочах.

Но если ответ отрицательный, вы можете попробовать дать волю своему творческому "я". Самодельная открытка — очень хорошая идея. Особенно если она остроумна и вызывает в памяти того, кому вы ее дарите. Например, используйте при ее создании выражение, которое человек использует регулярно, или проиллюстрируйте случай, который получатель точно помнит (да, возможно, простительно, если рисунок будет, мягко говоря, некрасивым). Как сказала знаменитая поэтесса и активистка Майя Энджелоу, мы забудем, что другой человек сказал или сделал нам, но мы никогда не забудем, как он заставил нас себя чувствовать. Так что, если вы сможете рассмешить другого человека забавной открыткой, возможно, это даже лучше, чем тратить кучу денег на новый миксер.

Попробуйте создать что-то сами

"Мне особенно нравится, когда видно, что кто-то приложил усилия — нарисовал что-то или написал. Не купил... А сделал это сам!", — говорит Эвия, которую спросили, что, по ее мнению, является хорошим подарком. Ей также нравится, когда люди замечают, что ей нравится. "Например, я очень люблю кофе. И мои друзья заметили это — они подарили мне конфетки со вкусом кофе. Они ходили и искали их! Это приятно — ты понимаешь, что люди прислушиваются к твоим словам".

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