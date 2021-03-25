Вакцинный шок. Словацкий кабинет не пережил российского "Спутника"

Правительство Словакии уверенно движется к распаду. Глубинные причины этого кризиса аккумулировались в течение нескольких месяцев, однако последней каплей стало решение премьер-министра Игоря Матовича закупить у России вакцину "Спутник", невзирая на несогласие партнеров по правительству и отсутствие у препарата европейской регистрации.

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Оппоненты премьера называют "Спутник" элементом "гибридной войны", хотя по опросам значительная часть словаков не возражала бы привиться и такой вакциной. Что делать с уже привезенной партией "Спутника" — никто не знает, что будет со словацкой властью — тоже не очень понятно.

В среду президент страны Жанна Запутова потребовала от Матовича освободить премьерское кресло. О готовности уйти премьер-министр заявил еще в воскресенье, но обставил свою отставку рядом условий. Некоторые из них — уход министров из других партий правящей коалиции — уже выполнены: за последние два дня от постов отказались министры экономики, юстиции, образования и глава словацкого МИД. Но премьер требует гарантий того, что в новом правительстве, которое, по идее, должны составить те же четыре партии, ему достанется какой-то пост. Президент страны торговаться не хочет. "Необходимо, чтобы премьер-министр своей отставкой сделал возможным принятие нового соглашения между коалиционными партиями о воссоздании правительства", — заявила президент.

Как и во многих других политических кризисах в разных странах в последние месяцы, главным источником политических трений выступает эпидемия ковида — ее последствия и тактика борьбы с болезнью. Она в последние месяцы вывела Словакию в лидеры антирейтинга по числу погибших на миллион жителей. Год назад за счет быстрых и жестких ограничений распространение инфекции удалось сдержать, но после второй волны эпидемии, начавшейся осенью 2020-го, в стране на 5,4 миллиона жителей число жертв превысило 9 тысяч. Таков фон для опросов общественного мнения, согласно которым доверие к правящим партиям упало почти на треть, а самого премьер-министра не желают видеть на посту 80% граждан.

Какое-то время Матович возлагал надежды на программу тотального тестирования словаков на антитела к коронавирусу. Протестировали почти три четверти населения и выяснили, что ковидом на момент завершения программы переболело не больше 1% населения страны. Матович заявлял, что Словакия покажет пример остальным странам, критики упрекали его в пустой трате денег, эпидемиологи призывали тестировать точечно — в очагах заболевания и на предприятиях.

Как показала зима, повальное тестирование не предотвратило дефицит больничных коек и гибель граждан, когда заболеваемость пошла вверх. Правящие партии спорили об условиях нового карантина, который оказался своеобразным: магазины и рестораны были закрыты, а вот горнолыжные курорты и гостиницы в зимние каникулы продолжали работать.

В итоге прирост заболеваемости в первые десять дней после рождественских праздников превысил показатели всего ноября. Премьер Матович заявил, что скачок заболеваемости объясняется безответственностью сограждан. От внимания сограждан не укрылось то, что правительство не прислушалось к призывам эпидемиологов ввести тотальный запрет на туристические поездки.

За спиной у партнеров

Одобренные в Евросоюзе вакцины Astra Zeneca, Pfizer и Moderna прибывают в Словакию, но небольшими партиями, отставание от графика есть, как и в других европейских странах. И вот в феврале премьер Матович предложил закупить у России "Спутник V". Эту идею правительство отклонило, сославшись на то, что Европейское агентство по медицинским препаратам пока не выдало регистрацию "Спутнику". Право вето использовала вице-премьер правительства Вероника Ремишова из партии "За людей", до того хлестко называвшая использование нелицензированной в ЕС российской вакцины "экспериментом на живых людях".

Пример соседней Венгрии, использующей "Спутник" без одобрения европейского регулятора, словацкое правительство не убедил — особую позицию Будапешта в следовании европейским правилам, равно как и симпатии Виктора Орбана к Владимиру Путину, в словацком истеблишменте не разделяют. Вопрос казался закрытым.

К изумлению партнеров Матовича по коалиции, да и всех словаков, вышло, что нет.

Втайне от кабинета министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи подписал соглашение с российским Фондом прямых инвестиций о поставках 2 млн доз российского препарата. 1 марта в аэропорту Кошице на востоке страны приземлился самолет ВВС Словакии с первыми 100 тысячами флаконов. Потом прилетел еще один. Матович и Крайчи (соратник Матовича по партии "Обычные люди") лично встречали ящики с вакциной в аэропорту перед объективами фотокамер и дали короткую пресс-конференцию.

И тогда разразился скандал. Иван Корчок из партии "Свобода и солидарность", тогда еще глава МИД, заявил, что соглашение с Москвой ставит Словакию в сомнительное положение как члена ЕС и НАТО. "Спутник" — не просто вакцина, а средство в гибридной войне", — сказал он.

Начались поиски компромисса. Сначала премьер предложил было вернуть вакцину России, потом отказался, заявив через "Фейсбук" (премьер весьма активен в соцсети), что хоть членство Словакии в ЕС и непоколебимо, отказаться от качественной — по его, Матовича, мнению — вакцины мог бы только убийца. Попутно премьер оконфузился, пошутив, что заполучил "Спутник" за обещание отдать русским закарпатскую Украину. Пришлось извиняться перед украинцами.

Там же, в "Фейсбуке", он выражал уверенность, что спор лишь из-за того, можно брать вакцину у России или нет, не может привести к правительственному кризису. Какое-то время казалось, что предотвратить раскол поможет отставка одного лишь министра здравоохранения Крайчи, хотя и ее премьер-министр назвал идиотизмом. Но пару недель спустя в кабинете министров пустуют уже шесть кресел, и будущее самого Матовича в политике представляется весьма шатким.

Какая судьба ждет соглашение о поставках "Спутника" — неясно. Российский фонд прямых инвестиций отказался отвечать на вопрос Би-би-си о том, что будет со словацким контрактом. Пока что содержимое флаконов, прилетевших из Москвы, словацкие ученые исследуют на мышах, на токсичность, повторяя, по сути, процедуры, давным-давно проведенные создателями "Спутника" из центра им. Гамалеи.

Ожидается, что в ближайшие дни словацкое управление по медицинским препаратам решит судьбу этой партии вакцины. Между тем опросы общественного мнения свидетельствуют, что 10% словаков готовы будут привиться "Спутником" (22% готовы привиться любой другой вакциной, но не российской). Чисто арифметически выходит, что привезенной вакцины хватило бы, чтобы привить одним компонентом примерно половину из этих 10% желающих.

Два выхода и оба плохие

Словацкой правящей коалиции ровно год от роду. Четыре партии пришли в власти на волне общенациональных антикоррупционных протестов, последовавших за убийством журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты в 2018 году. Как отмечает политолог Григорий Месежников, руководитель братиславского Института общественных проблем (IVO), в главном партии были согласны.

"С точки зрения программной между партиями особых конфликтов не было, пока в дело не вмешалась пандемия. Их связывает борьба против коррупции и мафии, реформа системы правопорядка и юстиции и прозападная ориентация. Нет никаких внутренних глубоких противоречий. Но самое большое противоречие — сам премьер-министр, — считает политолог. — Он не автократ в классическом понимании слова, но он такой self-made man, довольно эгоистичен и не может пережить проигрыша, он обязательно должен сделать так, чтобы не выглядело так, что проиграл он".

Это, по мнению Месежникова, относилось и к кризису с ковидом: премьер искал способ показать себя победителем на фоне растущей критики по отношению к властям и сделал неожиданный ход в сторону "Спутника", полагая, что плюсы перевесят недовольство партнеров по коалиции. Но просчитался. "Он произвел секретную операцию. Это возмутило всех. Правительство решает консенсусом. Все сошло на нет, и вдруг приземляется наш военно-транспортный самолет, прилетевший из страны, у которой, мягко говоря, не самые простые отношения с НАТО", — объясняет политолог. Как и многие другие, он спрашивает, где Россия возьмет 2 млн доз для обеспечения этого контракта при существующих мощностях производства, не служит ли Словакия просто рекламной площадкой для создания имиджа "Спутника"?

По мнению Мартина Ковача, заместителя главреда ведущей общественно-политической газеты Словакии Hospodárske Noviny, в ситуации бушующей эпидемии и небольших поставок вакцин по внутриевропейским соглашениям выхода у Матовича было два, и оба плохие. "Если бы он отказался покупать "Спутник", то поплатился бы популярностью, когда согласился — навлек гнев тех, кто видит в России противника. Предлагая нам вакцину, Россия расколола правительственную коалицию еще сильнее".

Более того, как сообщила Hospodárske Noviny в середине марта, Словакия сократила закупки вакцины Pfizer на 2 млн доз примерно в то же время, когда был заключен контракт на поставку "Спутника", на треть более дешевого. Власти, однако, отрицали какую-либо связь между двумя этими событиями и уверяли, что поставки Pfizer еще можно будет нарастить.

В отличие от соседней Венгрии Словакия не демонстрирует какого-то отношения к Москве, отличного от ЕС в целом. Однако, защищая свое решение закупить "Спутник", премьер-министр Матович не скупился на положительные оценки в адрес российского препарата. Раздавались даже утверждения, что позирование премьера и министра здравоохранения на фоне коробок с привезенной вакциной было прописано в условиях соглашения с РФПИ. Как бы то ни было, любая похвала "Спутнику" от европейского политика очень пригодится и российским бизнесменам, и Кремлю, и, считают комментаторы, какую-то имиджевую выгоду Россия уже получила.

Ссора в коммуналке

Постепенно росшие трения между членами правительственной коалиции напоминали сложные отношения в коммунальной квартире. Скандал вокруг "Спутника" и развал правительства — взрыв негодования от испорченной кем-то из соседей газовой плиты. Но, по мнению Григория Месежникова, в этой метафоре есть и еще одна деталь.

"В этой коммуналке живут четыре семьи, и у них все сложно, но в пятой комнате живет большой гопник, которого они боятся больше всего. Сохранение этой правительственной коалиции должно предотвратить возможность возвращения бывшего правительства, которое было мафиозным. И политически, и как сейчас уже выясняется, криминально мафизоным", — полагает эксперт.

Страх того, что к власти может вернуться бывший премьер-министр Роберт Фицо, руководивший правительством десять лет, по мнению Месежникова и других комментаторов, будет мотивировать коалиционные партии не разрывать отношения. А опросы общественного мнения предсказывают, что в случае новых выборов победа достанется новой партии "Голос", которую создал бывший сподвижник Роберта Фицо, еще один экс-премьер, Петер Пелегрини.

Можно ли утверждать, что Москва сознательно усиливала раскол среди словацких политиков, предлагая свою вакцину? Твердых доказательств этого никто представить не сможет. В любом случае, подчеркивает редактор Hospodárske Noviny, настроение избирателей формирует несомненный и видимый избирателю кризис. "Пандемия подкашивает популярность правительства, к тому же страдает и бюджет. Люди видят, что правительство не в состоянии с этим справиться, так что внеочередные выборы — вопрос ближайшего года", — уверен Мартин Ковач.

При участии Марии Евстафьевой