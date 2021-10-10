Живете на Югле, в Вецмилгрависе, на Тейке или в Кенгарагсе? Тут криминальная история вашего района

Нераскрытые громкие убийства, похищения, захваты заложников, многомиллионные банковские аферы и серии загадочных взрывов. Жестокие серийные убийцы, свои "Джеки-потрошители" и "короли рэкета". Все эти истории происходили в Риге в недавнем прошлом. А что сейчас? Где спокойно? Где небезопасно? Журналисты Delfi провели несколько месяцев в архивах, поговорили с десятками бывших и действующих сотрудников полиции, чтобы составить настоящий криминальный путеводитель по столице Латвии.

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Рижский душитель, неадекватный экотеррорист и "проклятые" озера. Криминальная история Юглы и Тейки

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Компактная Тейка и просторная зеленая Югла — два сравнительно спокойных и безопасных района современной Риги. Но так было не всегда. На Югле в свое время орудовал серийный убийца, а в истории Тейки было немало мрачных страниц.

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"Аристократ" в воровском прицеле и тротиловое эхо лихих 90-х. Криминальная история Межапарка

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Межапарк часто называют "аристократом среди рабочего класса". Зажатый с одной стороны хулиганистой Саркандаугавой, а с другой — простоватым Чиекуркалнсом, он всегда выделялся своей обособленностью и респектабельностью.

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Продажная любовь, милиция нравов и аномальная наркозона. Криминальная история Гризинькалнса и Авоты

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Гризинькалнс и Авоты — районы самобытные, с богатой историей, в том числе, криминальной: "алкоточки", наркотики, проститутки. С середины 2000-х, когда город взялся за наведение порядка, ситуация стала меняться к лучшему. Подробнее

Территория Z, или Чужие здесь не ходят. Криминальная история Вецмилгрависа и окрестностей

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И бывшие сотрудники милиции, и действующие полицейские единодушны: Вецмилгравис всегда был и остается сам по себе. Это государство в государстве, со своим стилем жизни и со своим укладом. Большой район, на территории которого разместились два судоремонтных завода, порты и несколько терминалов. И в 1980-х, и в 1990-х здесь было неспокойно: случались и резонансные преступления, и бандитские разборки, и двойные убийства.

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Автомафия, дома-призраки и тайны заброшенных окраин. Криминальная история Кенгарагса, Румбулы и Дарзини

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Многие считают Кенгарагс огромным спальным районом. В 2018 году, согласно итогам опроса SKDS, Кенгарагс попал в тройку самых непривлекательных для жизни районов города. Впереди были только Болдерая и расположенный рядом Московский форштадт.

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Заповедник для туристов, таксистов и террористов. Громкая криминальная история тихой Вецриги

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Осенью 2000 года группа национал-большевиков захватила башню церкви Святого Петра. 13 января 2009 года воспетые в известной песне узкие улочки Риги превратились в арену для многотысячных массовых беспорядков и погромов. Здесь в разное время горели Президентский замок и Музей оккупации, исторические памятники архитектуры и отели. Драки и консуматорши, династии карманников и ошалелые от дешевой выпивки иностранцы, безумные мальчишники и таксистские войны — все это тоже Вецрига. Подробнее