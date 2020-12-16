Обращение Минздрава к частному сектору, очаг в пансионате и новые ужесточения в Европе. Главное о Covid-19 на 16 декабря

Государство призвало на помощь в борьбе с Covid-19 частные клиники. В вентспилсском доме социального ухода Selga - новый очаг коронавируса. В Европе ужесточают ограничения, чтобы дать послабления на Рождество. Портал Delfi обобщает главное, что надо знать о пандемии Covid-19 на 16 декабря.

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Цифры. В Латвии за минувшие сутки выявили 1023 случаев Covid-19 — это самое большое суточное число новых случаев с начала пандемии. Скончались 25 человек. С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 27 495 человек. В стационарах лечатся 883 пациента с Covid-19, у 41 из них болезнь протекает в тяжелой форме.

За минувшие сутки в Литве выявлено 3418 случаев Covid-19, за день от этого заболевания скончались 44 человека. В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 907 человек. По данным издания New York Times, Литва занимает первое место в мире по уровню заболевания коронавирусом на 100 000 жителей, а по уровню смертности — 15-е. В Эстонии за сутки добавилось 590 новых случаев коронавируса, скончались три человека.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 74 млн человек во всем мире, свыше 1,64 млн скончались, выздоровели 52 млн пациентов.

Минздрав просит помощи у частного сектора. Министерство здравоохранения и Национальная служба здравоохранения призвали на помощь в борьбе с Covid-19 частные клиники. До сих пор частные медучреждения проводили анализы на Covid-19, а также обеспечивали уход за больными на дому. Сейчас государство просит выделить персонал для работы в государственных больницах. Частные клиники готовы принять участие в борьбе с Covid-19, но сомневаются, что смогут помочь государственному сектору медицины с персоналом.

Очаг коронавируса в вентспилсском пансионате. В вентспилсском доме социального ухода Selga при повторном тестировании Covid-19 обнаружен еще у трех сотрудников и 57 постояльцев. В настоящее время заражены шесть работников Selga и 61 постоялец. Всего в пансионате проживают 134 человека, а работают 56 человек.

Государство выделяет деньги на помощь сельскому хозяйству. Предприятиям сельского хозяйства и пищевой промышленности для преодоления последствий Covid-19 в этом году выделено в целом 35,474 млн евро. Самая большая часть суммы — 20,675 млн евро — выделена на молочную промышленность.

Европа ужесточает карантин, в США ждут одобрения новой вакцины. Большинство европейских стран возвращает ранее отмененные ограничения и даже ужесточает их, при этом разрешая некоторые послабления в период Рождества и Нового года. В США тем временем ждут одобрения новой вакцины, которая обещает защиту от коронавируса на 94%. Эти и другие новости о ситуации с коронавирусом в мире — в этом обзоре.

В странах ЕС вакцинация против коронавируса начнется в один день. В знак единства вакцинация от коронавируса в странах Европейского союза начнется в один день. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Накануне стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств может одобрить вакцину Pfizer/BioNTech раньше запланированного, то есть 21 декабря. Сама вакцинация, скорее всего, начнется в январе.

В новом году семьям с детьми будут доступные бесплатные сессии психотерапии. Инспекция по защите прав детей со следующего года введет новую услугу — бесплатную семейную терапию для семей с детьми. Жителям будут доступны два вида услуг — семейная терапия для пар с детьми и групповая психотерапия для детей от 12 до 18 лет, чьи родители живут раздельно или находятся в процессе развода. Проект приурочен как к пандемии коронавируса, так и глобальным изменениям в современном обществе, где люди становятся все более занятыми.