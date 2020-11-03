В ожидании ЧС: Латвия вводит новые ограничения и обещает поддержать гостиницы. Главное о Covid-19 на 3 ноября

Кабинет министров принял решение пока не объявлять в стране чрезвычайную ситуацию: возможно, это произойдет в пятницу. Государство окажет финансовую поддержку гостиницам, а экономист Карлис Вилертс предупреждает о серьезных экономических последствиях. Тем временем, Европа подсчитывает убытки, которые принесет вторая волна коронавируса. DELFI обобщает главное, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 3 ноября.

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Цифры. В Латвии в понедельник выявлен 171 новый случай Covid-19. Два человека скончались. Одному было 70-75 лет, второму 80-95 лет. Точный возраст умерших не называется. С момента появления инфекции в Латвии от заболевания Covid-19 скончались 79 человек. Общее число инфицированных достигло 6439 человек, 1444 пациентов выздоровели. Всего в больницах лечатся 249 зараженных коронавирусом человек.

В Эстонии зафиксировали 80 новых случаев, проверены 1631 человек, в Литве из 4993 взятых проб 897 дали положительный результат на коронавирус, пять человек скончались. Литва планирует рассмотреть вопрос введения всеобщего карантина. Решение правительство примет в среду, 4 ноября.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 47 млн человек во всем мире, свыше 1,2 млн скончались, выздоровели почти 34 млн пациентов.

Без ЧС, но с ограничениями. Чрезвычайная ситуация будет, но позже. Правительство Латвии концептуально договорилось о введении режима ЧС в стране, но окончательное решение будет принято в пятницу, 6 ноября. А пока приняты новые меры по ограничению Covid распространения Covid-19:

Удаленное обучение в старших классах продлено до 13 ноября;

Школьный персонал и ученики старше 13 лет должны носить маски в коридорах;

Ограничения на спортивные мероприятия и групповые тренировки продлены до 13 ноября;

Семейным врачам теперь можно общаться с инфицированными Covid-19 пациентами два раза за весь период наблюдения (до сих пор они были обязаны созваниваться каждый день).

Экономика Латвии серьезно пострадает даже без введения жестких ограничительных мер. Такое мнение выразил экономист Банка Латвии Карлис Вилертс. Он отметил, что экономика страны будет страдать от нанесенных коронакризисом "шрамов", из-за которых компании столкнутся с проблемами неплатежеспособности и банкротства, а у безработных будет меньше возможностей для трудоустройства.

Латвия выделила 4,75 млн евро на поддержку гостиниц. Прогнозируется, что поддержку смогут получить примерно 200 латвийских гостиниц, каждый получатель в среднем может получить 23 713 евро. Поддержка будет доступна до июня 2021 года. Но сперва решение должна утвердить Еврокомиссия.

Регистрация новых легковых машин в Латвии упала почти на 18%. За десять месяцев 2020 года в Латвии произведена первичная регистрация 47 638 легковых автомобилей — это на 17,9% меньше, чем за тот же период 2019 года, свидетельствуют данные Дирекции безопасности дорожного движения. Причиной спада могла послужить пандемия коронавируса.

Европа подсчитывает убытки, которые придется понести из-за второй волны коронавируса. Страны Старого Света до последнего надеялись пережить зиму без введения жестких ограничительных мер, но повторный локдаун в ряде стран заставил чиновников думать, что можно предпринять во избежании самого глубокого экономическиого кризиса за последние сто лет.

История дня. Латвия закупила почти миллион некачественных респираторов, которые непригодны в использовании. Крупная партия респираторов пришла без документов, подтверждающих происхождение респираторов и их соответствие стандартам качества. Теперь все учреждения должны прекратить их использование, а также проинформировать Национальную службу здравоохранения о том, как много таких респираторов осталось в их запасах.