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Победителем "Евровидения" стала Италия
Финал "Евровидения", развод миллионеров, Барби с 11-м размером и другие события недели
Foto: EPA/Scanpix/LETA

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Победителем "Евровидения" стала Италия

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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