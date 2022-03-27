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- 1. ВИДЕО: Я боюсь возвращаться. Чулпан Хаматова подтвердила, что переехала в Латвию
- 2. Латвийские участники "Евровидения" выпустили официальный клип для своей песни
- 3. ФОТО: 85-летний Берлускони устроил символическую свадьбу с 32-летней подругой
- 4. "Черный список" Минкульта Латвии: Илзе Лиепа, Никита Михалков и другие
- 5. ВИДЕО: Светлана Лобода помогает украинским беженцам в Риге
- 6. СМИ: Швейцарские друзья просят Кабаеву поехать в Москву и остановить Путина
- 7. Дочь Владимира Машкова рассказала, что отец просил ее вернуться из США и бороться с "нацистами"
- 8. МИД внес в "черный" список более 20 россиян: Гагарину, Михалкова, Машкова, Певцова и других
- 9. Знаменитая латвийская порнозвезда Владлена Пушкаш вышла замуж
- 10. ВИДЕО: Роды в подвале. Дэвид Бекхэм на день отдал свой Instagram врачу роддома в Харькове
- 11. ФОТО: Джуллиан Ассанж женился в лондонской тюрьме
- 12. В "черный список" МИДа включены Шукшина, Боярский, Чичерина, Безруков и другие
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