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1600 евро в сутки и собственный пляж: как этим летом отдыхают российские звезды
Курортная роскошь русского шоубиза, последний концерт Паулса и другие события недели
Foto: Privātais ahīvs

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.

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1 10
1600 евро в сутки и собственный пляж: как этим летом отдыхают российские звезды

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Хабиб Нурмагомедов события недели Бритни Спирс Раймонд Паулс Сергей Безруков
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