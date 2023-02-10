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В ожидании "Оскара". Где можно посмотреть номинантов на "Лучший фильм"
До церемонии "Оскар" осталось чуть больше месяца — 12 марта будут объявлены лауреаты премии. В категории "Лучший фильм" этого года представлены самые разные претенденты — от прибыльных и популярных "Аватара" и "Топ Ган: Мэверик" до тонких оригинальных работ, таких как Банши Инишерина Мартина МакДоноу. Предлагаем ознакомиться со всеми 10 номинантами в категории "Лучший фильм", а также узнать, где их можно посмотреть.
Актер Александр Филиппенко уехал из России в Вильнюс. В ноябре он был уволен из театра Моссовета
Народный артист России Александр Филиппенко уехал из России, рассказала "Дождю" его дочь Александра Филиппенко, пишет "Новая газета. Европа".
"Евровидение 2023": В Ливерпуле Латвию представит группа Sudden Light
В субботу, 11 февраля, вечером состоялся конкурс Supernova, который выиграла группа Sudden Light. Она представит нашу страну на "Евровидении 2023".
Скончался режиссер Михаил Груздов
В воскресенье утром, 12 февраля скончался режиссер и преподаватель актерского мастерства театра "Дайлес" Михаил Груздов, сообщается на странице театра в Facebook.
ВИДЕО: Памятник тестостерону. Pet Shop Boys посвятили песню Владимиру Путину
Британская поп-группа Pet Shop Boys опубликовала видеоклип на песню Living in the past, посвященный президенту России Владимиру Путину.
ФОТО: Был "Полковник", стал "Пандемониум". В Старой Риге открылся новый клуб
В конце прошлой неделе большой вечеринкой свое открытие отметил новый ночной клуб Pandemonium. Заведение работает в помещениях, где когда-то был легендарный клуб Pulkvedim neviens neraksta.
Умер латвийский писатель и журналист Андрей Левкин
13 февраля в возрасте 68 лет скончался известный рижский писатель и журналист Андрей Левкин. Об этом его коллеги сообщили в соцсетях. О причинах смерти не сообщается.
Украина лидирует, Латвия в хвосте. Есть ли у нас шанс выиграть "Евровидение" и какие прогнозы у букмекеров
До "Евровидения" еще три месяца, но букмекерские конторы уже вовсю принимают ставки на результат конкурса.
Неверные мужья Латвии и кто у нас самый сексуальный: о чем пишут латышские таблоиды
Кто из знаменитых женщин Латвии пережил измену, как себя чувствует после операции жена Раймонда Паулса Лана, почему Лато Лапса конфликтует с поэтессой Марой Залите и кто вошел в топ самых сексуальных мужчин нашей страны. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
Чилить с Нетребко, когда друзья по тюрьмам? Почему Pussy Riot отказались делить сцену с оперной дивой
Группа Pussy Riot отказалась выступать в Германии на одном фестивале с Анной Нетребко. Мария Алехина заявила в интервью Deutsche Welle, что выбирать между украинскими артистами и Нетребко во время войны - "это максимально аморально".
Дважды два — садись, пять. В Риге прошла премьера спектакля по "1984" Оруэлла
"Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — это сила" - задуманный 80 лет назад роман-антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" снова читается как новостные сводки. Спектакль по нему "Последний человек" (изначальное название произведения) в формате 3D поставил в Digital Art House режиссер из Эстонии Антон Киселюс. Главный злодей — актер-мираж Мартиньш Вилсонс.
Главные фильмы Берлинале 2023: аниме, Зеленский и страх взросления
16 февраля открывается 73-й Берлинский кинофестиваль - первый из главных европейских смотров этого года. В его программе – множество ярких, интересных и неочевидных фильмов, судить которые будет жюри под предводительством Кристен Стюарт. Мы выбрали лучшее из программы фестиваля.
ФОТО: Умерла секс-символ 1960-х, актриса Ракель Уэлч
15 февраля скончалась одна из красивейших актрис своего поколения Ракель Уэлч. Как сообщает TMZ со ссылкой на семью артистки, она скончалась после непродолжительной болезни. Какой именно, не уточняется. Уэлч было 82 года.
Доходы звезд падают. Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Согласно подсчетам журнала Forbes, сумма общего дохода первой десятки самых высокооплачиваемых знаменитостей в 2022 году составила 1,3 млрд долларов. Это, как замечает издание, вдвое меньше, чем у участников рейтинга годом ранее.
У актера Брюса Уиллиса выявили деменцию
У Брюса Уиллиса выявлена лобно-височная деменция, сообщила семья голливудского актера.