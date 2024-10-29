Издали похоже, будто виноградники Лансароте почти не подают признаков жизни. Потому что в бескрайней черноте трудно разглядеть бесчисленные конические впадины, которые выглядят так, будто их вдавил большой палец великана. Только при ближайшем рассмотрении выясняется, что в этих углублениях растут зеленые и энергичные виноградные лозы.

Испанский остров Лансароте, расположенный всего в 127 километрах от Африки, является самым восточным из Канарских островов. Это архипелаг, сформированный огнем — не случайно Лансароте часто называют островом вулканов. Своеобразный ландшафт Лансароте — результат не только вулканической активности, но и сухого климата, а также отсутствия эрозии, из-за чего остров выглядит так, как будто весь он недавно извергся в виде лавы.

На Лансароте есть четыре главные "кальдеры" (овальные или круглые углубления в вулканическом кратере, образовавшиеся в результате взрыва газа) и множество вулканических конусов и расщелин. На острове было два извержения: первое - между 1730 и 1736 годами, второе — в 1824 году, длившееся около трех месяцев. В результате первого извержения, продолжавшегося в общей сложности шесть лет, остров увеличился на несколько квадратных километров, в воздухе постоянно висел дым, а лава и толстый слой вулканического пепла покрыли очень большие площади.

Разрушительные последствия извержения и последовавшая за ним кромешная тьма не раз заставляли жителей острова покидать свои дома. К счастью, сообщается, что в результате этих извержений было разрушено всего 420 домов, поскольку люди в то время жили довольно "рассеянно". Тем не менее, разрушения привели к голоду, что заставило многих людей эмигрировать с острова.

Как бы то ни было, несмотря на вулканическую природу, на Лансароте есть несколько прекрасных пляжей с белым песком, например пляж Папагайо. До извержения вулкана остров в основном был покрыт плодородной и богатой почвой — идеальной для выращивания овощей и зерновых.

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