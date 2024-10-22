Чтобы насладиться отдыхом в гавайском стиле, не обязательно ехать в Северную Америку — в Европе есть места, которые заслужили такую репутацию. Их объединяет восхитительная природа у подножия вулканов и, конечно же, незабываемые пляжи, где можно не только загорать, но и ловить волну на доске для серфинга. Идеальные направления для тех, кто уже тоскует по солнцу!

Азорские острова

Португальский архипелаг в Атлантике состоит из девяти островов: Флорес, Корво, Грасия, Фаял, Пико, Сан-Хорхе, Терсейра, Сан-Мигель и Санта-Мария. Азорские острова известны своими захватывающими дух вулканическими ландшафтами. По данным Travel + Leisure, на архипелаге есть впечатляющие кратерные озера, пологие горные склоны, водопады и пышные зеленые поля, по которым свободно разгуливает крупный рогатый скот (местные жители прозвали его "счастливыми коровами"), а рельеф местности одновременно драматичен и разнообразен.

Большинство путешественников в первую очередь отправляются на самый большой и популярный остров Сан-Мигель, где также находится международный аэропорт. Но менее популярные острова, такие как Сан-Хорхе или Пико, также заслуживают внимания. Самый южный остров, Санта-Мария, может похвастаться единственными в регионе пляжами с белым песком.

Азорские острова — круглогодичное направление, но лето — самое оживленное время года, что, по мнению Lonely Planet, делает его не только загруженным, но и довольно дорогим. Поэтому лучше всего посещать Азорские острова осенью или весной. Зимой острова также прекрасны, но будьте готовы к тому, что над океаном образуется больше штормов, которые могут повлиять на полеты на острова и обратно. Летом температура колеблется в пределах 20-26 °C, осенью и весной — 15,5-22 °C, а зимой — 12-18 °C. Всегда берите с собой непромокаемую куртку, так как проливной дождь на острове может неприятно удивить.

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