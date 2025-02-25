"Мы знаем, что это произойдет". Грозит ли Европе и нам опасность цунами?

Расположенный на окраине Парижа, центр предупреждения о цунами во Франции вряд ли может чувствовать себя более удаленным от океана. Однако CENALT является эпицентром сети предупреждения о цунами в стране и местом, которое в один прекрасный день может спасти тысячи жизней.

В Средиземном море и прилегающих к нему морях с начала XX века произошло около сотни цунами. Это около 10 процентов от всех зарегистрированных за тот же период.

Хотя цунами в северо-восточной Атлантике случаются реже, на их долю по-прежнему приходится около пяти процентов от общего числа, пишет Euronews. Среди них было одно особенно катастрофическое событие.

Лиссабонское землетрясение 1755 года

"Самое мощное цунами, о котором мы знаем в Атлантике, было вызвано Лиссабонским землетрясением 1755 года, - говорит Элен Эбер, национальный координатор CENALT, что расшифровывается как CENtre d'ALerte Tsunami.

По ее словам, магнитуда того землетрясения была близка к 8,5, что похоже на то, что мы видим в Тихом океане несколько раз в столетие, но в Атлантике это большая редкость.

Великое лиссабонское землетрясение Fоtо: The Earthquake Engineering Online Archive - Jan Kozak Collection: KZ128, Public Domain, Link Землетрясение произошло утром 1 ноября в католический праздник — День всех святых. Согласно сохранившимся описаниям, землетрясение продолжалось от трех с половиной до шести минут, вызвав огромные трещины в земле, шириной до пяти метров, отделившие центр города от остальной суши. Оставшиеся в живых устремились к казавшимся безопасными докам и увидели, что вода отступила, обнажив дно моря с обломками кораблей. Через несколько минут после землетрясения огромное цунами накрыло гавань и центр города, устремившись вверх по течению реки Тежу. За ним последовало еще две волны. Районы города, не затронутые цунами, были уничтожены пожарами, продолжавшимися пять дней. Из 275 тысяч человек, населявших Лиссабон, погибло более 90 тысяч. Еще 10 тысяч погибло на средиземноморском побережье Марокко. 85% зданий были разрушены, включая знаменитые дворцы, библиотеки, так же, как и лучшие образцы характерной португальской архитектуры XVI века. Здания, которые не были разрушены землетрясением, стали добычей огня. Новое здание Оперы, открытое всего шестью месяцами ранее, землетрясение сравняло с землей. Королевский дворец, который находился прямо за рекой Тежу на месте современной площади Терейру ду Пасу, был полностью разрушен землетрясением и цунами. В дворцовой библиотеке находились 70 тысяч томов, а также сотни произведений искусства, включая картины Рубенса, Тициана и Корреджо. Все это было безвозвратно утеряно. Вместе с дворцом погибли и королевские архивы с описаниями путешествий Васко да Гамы и других мореплавателей. Было разрушено множество церквей, соборов и крупнейшая больница города. Могила национального героя — Нуну Алвареша Перейры — также была утрачена.

Лиссабон был не единственным португальским городом, пострадавшим в этой катастрофе. Во всех южных районах страны, в частности, в провинции Алгарве, разрушения были колоссальны. Толчки ощущались по всей Европе вплоть до Финляндии, и в Северной Африке.

"Хотя французское побережье было в значительной степени защищено Пиренейским полуостровом, цунами разрушило большую часть Лиссабона и Кадиса, а также некоторые районы Марокко, и жертвами стали несколько тысяч человек". Возникшие волны дошли до юго-западного Корнуолла и Ирландии.

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