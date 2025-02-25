"Мы знаем, что это произойдет". Грозит ли Европе и нам опасность цунами?

Расположенный на окраине Парижа, центр предупреждения о цунами во Франции вряд ли может чувствовать себя более удаленным от океана. Однако CENALT является эпицентром сети предупреждения о цунами в стране и местом, которое в один прекрасный день может спасти тысячи жизней.
В Средиземном море и прилегающих к нему морях с начала XX века произошло около сотни цунами. Это около 10 процентов от всех зарегистрированных за тот же период.
Хотя цунами в северо-восточной Атлантике случаются реже, на их долю по-прежнему приходится около пяти процентов от общего числа, пишет Euronews. Среди них было одно особенно катастрофическое событие.
Лиссабонское землетрясение 1755 года
"Самое мощное цунами, о котором мы знаем в Атлантике, было вызвано Лиссабонским землетрясением 1755 года, - говорит Элен Эбер, национальный координатор CENALT, что расшифровывается как CENtre d'ALerte Tsunami.
По ее словам, магнитуда того землетрясения была близка к 8,5, что похоже на то, что мы видим в Тихом океане несколько раз в столетие, но в Атлантике это большая редкость.
Лиссабон был не единственным португальским городом, пострадавшим в этой катастрофе. Во всех южных районах страны, в частности, в провинции Алгарве, разрушения были колоссальны. Толчки ощущались по всей Европе вплоть до Финляндии, и в Северной Африке.
"Хотя французское побережье было в значительной степени защищено Пиренейским полуостровом, цунами разрушило большую часть Лиссабона и Кадиса, а также некоторые районы Марокко, и жертвами стали несколько тысяч человек". Возникшие волны дошли до юго-западного Корнуолла и Ирландии.
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