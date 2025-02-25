Куда исчезали дети в годы Атмоды и почему умер певец Лихтенбергс? Вышла книга о самых громких преступлениях в Латвии

Жестокие и длившиеся много лет преступления в Латгалии, несколько случаев похищения детей, версии гибели латышского певца Андрея Лихтенбергса. Издательство Latvijas Mediji выпустило вторую часть книги журналистки Ласмы Гайтниеце "Самые скандальные преступления в истории Латвии". В ней описаны жестокие, а порой и странные преступления, совершенные в Латвии с 1971 по 1997 год.

В книгу вошли несколько уголовных дел, о которых широкой общественности не рассказывали. "Для меня как автора книги самым сложным в эмоциональном плане было писать о похищенных и убитых детях, а также о трагедии певца Андрея Лихтенбергса. Хотя правда всегда рано или поздно стремиться выйти наружу, оба этих преступления — и пропавшие дети, и смерть певца — остаются загадками, которые невозможно разгадать", — говорит Гайтниеце.

Книга тематически разделена на четыре части. В первой описываются в основном экономические преступления, во второй — изнасилования и убийства, в третьей разбираются версии смерти Лихтенберга, а в четвертой упоминаются различные необычные истории.

Латгальская банда

Одна из преступных группировок, описанных в книге, долгое время действовала в беднейшем регионе Латвии – Латгалии. В период с декабря 1977 года по май 1984 года в разных местах регулярно происходили кражи и бандитские нападения.

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