Эта идея возникла в прошлом году как небольшое продолжение очередной поездки в латгальскую деревню за мешком картошки. В какой-то момент прозвучала фраза: а что было бы, если бы мы осмотрели все елочки в городах, а также в крупных населенных пунктах вдоль трассы Прейли-Рига? В итоге прошлогоднее 200-километровое путешествие превратилось в почти семичасовое приключение, потому что, конечно, по дороге надо было и поесть, и погулять. Мы все это описали, и читателям это понравилось. Поэтому в этом году, уже в ноябре, мы решили, что потратим четыре вечера и объедем все края.

Итак, у нас есть идея, куда поехать, необычный автомобиль и четыре вечера, которые мы проведем в тесном контакте, что является еще одним отличным способом cгенерировать новые идеи на следующий год!

Оценка елок — очень субъективная, на нее очень сильно повлияли наши дети. Елки оценивались в "гринчах" — от 1 до 847, где 1 — это идеальное настроение и ощущение от елки и общего украшения города, а 847 означает, что по кому-то из муниципалитета действительно плачут розги! Основная идея заключается в том, насколько муниципалитет старался и не просто ли он поставил "галочку", поэтому оценка будет жесткой. Мы поставили оценки только после того, как осмотрели все 50 деревьев.

Курземе

Первый вечер — отправляемся в Курземе. Уже в пять вечера очень темно, в воздухе витает что-то неразличимое, но мы берем курс на Мерсрагс, затем на Талси, Кандаву и домой.

Юрмала. Город очень ярко освещен, украшения сдержанные, но все, как и положено, элегантно. Главная рождественская елка находится на площади у Дубулты и она великолепная. Пока мы фотографировали, техники что-то делали с музыкой, которая тоже доносится откуда-то из-под елки. Улица Йомас также сияет на всем своем протяжении. Затем мы остановились у ели в Майори, которая выделяется на фоне остальных. 3 гринча.

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