Гуляют все: 10 июля в Вентспилсе пройдет Праздник моря

Если вы не знаете, что вам делать на предстоящих выходных, то отправляйтесь в Вентспилс. Там, 10 июля состоится большой Праздник моря. Вы сможете посетить праздничный рынок, наполненный ароматом копченой рыбы, понаблюдать за кораблями на Венте и закатом у берега моря, насладиться концертами и самой настоящей вечеринкой.

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Уже с самого утра можно будет отправиться в большой шоппинг-тур по улицам города, познакомиться с продукцией местных производителей и ремесленников. С 8:00 на Рыночной площади Старого города будет работать Большой рынок, посвященный Празднику моря. В 10:00 работу начнет праздничный рынок на променаде улицы Остас – от улицы Яня до улицы Тиргус – и будет открыт вплоть до полуночи. Настоящая праздничная торговля также пройдет на Большой площади с 12:00 до 22:00 рядом с фонтаном "Фрегат "Кит".

В 11:00 у памятника "Морякам и рыбакам, покоящимся в морской пучине" будет отдана дань памяти погибшим морякам и рыбакам.

Одним из центральных мест праздника станет сад Ренкя. Первой на праздничном концерте в 14:00 выступит поп-студия Jūras akmentiņi, а затем в 15:00 в рамках концертной программы Esi man tā прозвучат любимые песни Имантса Калниньша, Айварса Херманиса, Валтса Пуце и Яниса Лусенса в исполнении Мартса Кристианса Калниньша, Ливы Калниня и Кристианы Стиране. В песенной программе актеров Диты Луриня и Мартиньша Эглиенса в совместном со зрителями исполнении прозвучат песни из репертуара латвийского театра и кино.*При посещении мероприятия необходимо предъявить действующий сертификат о вакцинации или о перенесенном заболевании Covid-19 или действующий сертификат об отрицательном результате тестирования на Covid-19. Детям до 12 лет не нужно предъявлять сертификат и сдавать тест. Необходимо лишь соблюдать несколько правил – держать дистанцию в 2 метра друг от друга и носить маски для лица. Проходящую в саду Ренкя программу до 22:00 можно также будет наблюдать на большом экране на Большой площади.

Foto: Gundega Rebhūna

На променаде улицы Остас у фонтана "Наблюдающий за кораблями" свое продолжение получит уже хорошо известный проект "Фонтанный стрим", где с 12:00 до 15:00 при участии групп Riga Reggae и Bezgalībieši пройдут съемки концерта настоящего приморского регги, а в завершение программы выступит кантри-музыкант Шота Адамашвили из Грузии. Праздник подарит возможность не только послушать музыкальную программу, но и принять участие во встрече буксирного флота, которая состоится в порту в полдень. Там же, у фонтана "Наблюдающий за кораблями", с 21:00 до полуночи состоится вечерняя часть программы, в рамках которой пройдут съемки концерта группы Citi zēni, хип-хоп артиста Идуса Абра и дуэта диджеев Skrapneshi. Как обычно, "Фонтанный стрим" можно будет увидеть как воочию, так и в прямом эфире на странице Вентспилсского центра культуры в Facebook.

Следите за актуальной информацией и получите возможность принять участие в различных мероприятиях по всему городу. По традиции на Вентспилсском стадионе для пляжного волейбола пройдет "Кубок моря по пляжному волейболу 2021".

Любителей выставок и искусства приглашаются в Дом театра "Морские ворота". С 9:00 до 20:00 посетители смогут познакомиться с персональной выставкой Лаймдоты Малле и Кристине Краузе-Слуцка под названием "ooze / -ums". Выставку можно посетить индивидуально (1 человек или 1 домохозяйство), необходимо соблюдать дистанцию в 2 метра и носить маски для лица. Вход бесплатный.

В 19:00 в Доме театра "Морские ворота" пройдет моноспектакль хореографа и танцевального артиста Яны Яцука под названием "Рутина страха", который будет представлен жителям Вентспилса в исполнении Театра улицы Гертрудес. *При посещении спектакля необходимо предъявить действующий сертификат о вакцинации или о перенесенном заболевании Covid-19 или действующий сертификат об отрицательном результате тестирования на Covid-19. Детям до 12 лет не нужно предъявлять сертификат и сдавать тест. Вход платный – от 5,00 до 7,00 евро.

Foto: Renārs Boļšēvics

Традиционно свои мероприятия готовит и Вентспилсский музей. С 12:00 до 14:00 в Доме ремесел веселые кухарки из цирка Beztemata будут варить суп по старинным рецептам, угощая и знакомя посетителей с секретами специй в старинной европейской кулинарии. О хорошем настроении во дворе Дома ремесел позаботятся музыканты из группы Čirkainie. *Вход согласно ценам Дома ремесел.

С 20:00 до 01:00 в саду Ренкя пройдет посвященная Празднику моря вечеринка, а ее ведущими будут Дита Луриня и Мартиньш Эглиенс. Настоящую атмосферу вечеринки поможет создать группа Galaktika, Андрис Балтацис с оркестром под руководством Кристапса Криевкалнса и группа Dziļi violets". **При посещении мероприятия необходимо предъявить сертификат Covid-19. Билеты можно приобрести в кассах Biļešu paradīze или на сайте www.bilesuparadize.lv, стоимость билета – 5,00 EUR.

На пляже Голубого флага с 20:00 до 0:00 на закате можно будет насладиться музыкой, медитируя вдвоем с морем под звуки музыкальных композиций в исполнении ди-джея Egmont.

Во дворе замка Ливонского ордена в 22:00 пройдет киноночь. Зрителям будет представлен фильм Рижской киностудии "Каменистый путь" (Akmeņainais ceļš) (1983 г., реж. Р. Калныньш, реставрация 2018 г.). *Стоимость входа – согласно прейскуранту музея.

Праздник моря начнется уже 9 июля двумя мероприятиями – с 8:00 на Рыночной площади Старого города стартует Большой рынок в честь Праздника моря, а в 13:00 мы соберемся в мемориальном музее Герберта Дорбе "Пыль предков" и будем делать бумажные кораблики и флажки в рамках мероприятия под названием "Vakar bijām mēs ostas malā,/Tur tik daudz kuģu, ka netiek galā (Х. Дорбе)". Участие в мероприятии примут участники фонда "Центр поддержки семей и детей с особыми нуждами Cimdiņš".

В завершение праздника 11 июля в 11:00 для маленьких вентспилчан пройдут мероприятия в Детском городке и в 15:00 в детском парке "Фантазия". С 12:00 в Вентспилсском Приморском музее под открытым небом пройдет познавательное путешествие Vien fišiņ?, где можно будет узнать, какой путь проходит рыба от питомника до холодильника. О музыкальном сопровождении на любой вкус позаботится DJ Lācis и музыкальная студия Orff, а своим опытом и знаниями поделится ихтиолог Марис Олте, научный институт BIOR и SIA Verģi.

Полную программу праздника моря можно скачать ЗДЕСЬ.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.