Актуальный вопрос для владельцев собак: где в Латвии можно купаться с животными?
Foto: Shutterstock

На официальных пляжах собакам купаться запрещено. Специальных "собачьих" пляжей в Латвии почти нет. Передача "900 секунд" на телеканале TV3 попыталась выяснить, где можно законно выкупать своих питомцев.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Один из пляжей, куда часто ходят собачники — это пляж в парке активного отдыха JIP Mārupīte. Там даже стоит табличка "Пляж для собак". Хозяйка пляжа Линда Ясинска призналась, что сначала она была против "собачьего пляжа", но потом поняла, что у каждого должна быть возможность насладиться отдыхом. "Хозяев и друзей собак становится больше и это кажется настолько нормальным, что и у собак есть специально отведенное место, где они могут прийти искупаться и отдохнуть вместе с хозяином" — говорит она.

Качество воды регулярно проверяется в лаборатории BIOR, и результаты показывают, что на качестве воды купание собак не сказывается.

На официальных пляжах Риги, Юрмалы и других городов вход с собаками обычно запрещен, не говоря уж о том, чтобы пускать собаку в воду.

Представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис объяснил, что на территории Rīgas meži, если поблизости нет людей, можно отпускать собак с поводка, в том числе у водоемов. Но собака должна быть на контролируемом расстоянии. "Это значит, что собака должна быть в поле зрения хозяина и идти к нему по команде, а не бежать за котами или какими-нибудь утками", — подчеркнул он.

В Даугаве и Лиелупе животных можно купать за пределами официальных пляжей. Такие правила действуют практически во всех самоуправлениях. К сожалению, отмечает телеканал, самоуправления не планируют создавать отдельные пляжи для людей с собаками.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина