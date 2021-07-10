Актуальный вопрос для владельцев собак: где в Латвии можно купаться с животными?

На официальных пляжах собакам купаться запрещено. Специальных "собачьих" пляжей в Латвии почти нет. Передача "900 секунд" на телеканале TV3 попыталась выяснить, где можно законно выкупать своих питомцев.

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Один из пляжей, куда часто ходят собачники — это пляж в парке активного отдыха JIP Mārupīte. Там даже стоит табличка "Пляж для собак". Хозяйка пляжа Линда Ясинска призналась, что сначала она была против "собачьего пляжа", но потом поняла, что у каждого должна быть возможность насладиться отдыхом. "Хозяев и друзей собак становится больше и это кажется настолько нормальным, что и у собак есть специально отведенное место, где они могут прийти искупаться и отдохнуть вместе с хозяином" — говорит она.

Качество воды регулярно проверяется в лаборатории BIOR, и результаты показывают, что на качестве воды купание собак не сказывается.

На официальных пляжах Риги, Юрмалы и других городов вход с собаками обычно запрещен, не говоря уж о том, чтобы пускать собаку в воду.

Представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис объяснил, что на территории Rīgas meži, если поблизости нет людей, можно отпускать собак с поводка, в том числе у водоемов. Но собака должна быть на контролируемом расстоянии. "Это значит, что собака должна быть в поле зрения хозяина и идти к нему по команде, а не бежать за котами или какими-нибудь утками", — подчеркнул он.

В Даугаве и Лиелупе животных можно купать за пределами официальных пляжей. Такие правила действуют практически во всех самоуправлениях. К сожалению, отмечает телеканал, самоуправления не планируют создавать отдельные пляжи для людей с собаками.