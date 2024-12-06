Rinkēviča portrets, The Economist vāks
Fоtо: DELFI

Александр Лукашенко попросил Владимира Путина разместить в Беларуси "Орешник". В Латвии педиатр-антиваксер лишился врачебных сертификатов, экс-главред пропагандистского "Sputnik Латвия" получил 2 года тюрьмы, а Сейм договорился о госбюджете-2025. А мы сегодня поговорим о колонке Эдгара Ринкевича. Он рассказал в The Economist, как помочь Украине победить Россию.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

В декабре каждого года влиятельный журнал The Economist издает специальный выпуск The World Ahead, посвященный политическим и экономическим прогнозам на следующий год. Помимо редакционных статей в ней всегда есть несколько текстов-мнений, и получить приглашение стать автором такого текста – честь для любого мирового политика. В номере The World Ahead 2025 главным приглашенным спикером в разделе "Европа" впервые стал президент Латвии Эдгар Ринкевич. Его авторская статья называется: "Если Европа хочет мира, она должна иметь план для войны".

Почему это важно?

В своем тексте Ринкевич настаивает, что Европа должна помогать Украине бороться за победу до конца. Он осуждает любые попытки переговоров о прекращении войны "за спиной Украины" и призывает страны в 2025 году активно сдерживать агрессию России, в том числе ее усилия по восстановлению военной мощи. "Россия является и останется самой прямой и долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности", - пишет президент Латвии.

По мнению Ринкевича, европейское общество не может позволить себе испытывать усталость или нейтралитет в отношении российско-украинского конфликта. "Европа может достичь долгосрочного мира, только если она будет готова к войне!" - обращается латвийским лидер к читателям международного журнала, среди которых традиционно преобладают политики, крупные бизнесмены и евробюрократы.

Редакционная статья The Economist, посвященная российско-украинской войне, написана в менее категоричном стиле. Ее автор, опытный журналист и редактор отдела Европы Кристофер Локвуд напоминает, что к 24 февраля 2025-го война будет длиться три года, и конфликт уже привел к сотням тысячам погибших и раненых. "Миллионы украинцев стали вынужденными переселенцами, а экономика страны опустошена. Страна сталкивается с демографической бомбой замедленного действия после бегства стольких женщин и детей", - говорится в статье.

Прогноз от The Economist: 2025-й станет годом остановки военных действий. Ресурсы обеих сторон близки к истощению, и сторонники каждой из них предпочли бы, чтобы конфликт прекратился. В Вашингтоне это станет приоритетом для новой администрации Дональда Трампа.

В начале 2024 года борьба в Конгрессе США привела к тому, что на несколько месяцев американское финансирование Украины прекратилось, поскольку существующий пакет расходов был исчерпан, а новый не был одобрен.

В 2025 году новый пакет в размере 61 млрд долларов будет исчерпан, да и новая администрация, вероятно, заморозит его еще ранее. "Деньги — не единственная проблема. У Америки заканчивается военная техника для отправки на Украину, и ей нужно помнить о других партнерах, особенно Израиле и Тайване", - напоминает The Economist.

Что будет дальше?

Эдгар Ринкевич в своей статье призывает страны НАТО срочно увеличить объем расходов на безопасность. "Дни, когда инвестиции в оборону в размере 2% ВВП были достаточными, остались позади. Сегодняшним необходимым курсом действий является переход от уровня 2,5% к 3% ВВП!" - отмечает Ринкевич.

Его второй месседж – бороться до победы Украины, увеличивая индивидуальную и коллективную поддержку Киева. "Риск эскалации заключается в том, что мы делаем недостаточно, а не в том, что делаем слишком много. Слабость и страх служат лишь приглашением к дальнейшей российской агрессии", - пишет Ринкевич.

Редакция The Economist описывает другой сценарий: Украине придется смириться с потерей части своей территории. 7% земель, которые Россия захватила до полномасштабной войны в 2014-2022 годах (Крым и восточный Донбасс), уже не вернуть. Любое урегулирование, вероятно, также будет включать в себя удержание Россией части или большей части еще 11% территорий, которые она оккупировала после вторжения 2022 года.

Взамен Украина должна иметь надежные гарантии безопасности, идеальным из которых является полное членство в НАТО. "Это, вероятно, стало бы приемлемым решением в Киеве, хотя Украине будет больно его проглотить", - признает редакция авторитетного журнала. И тут же добавляет: с возвращением Трампа к власти Украина, по всей вероятности, не присоединится к НАТО в течение многих лет, если вообще присоединится; но она все равно может получить какую-то форму гарантий безопасности.

Добавим, что на этой неделе Bloomberg со ссылкой на неофициальные источники в НАТО написал, что стратегия альянса по вопросу Украины изменилась: страны-члены альянса больше не пытаются обеспечить победу Киева в войне. Новая задача - обеспечить Украине выгодные позиции на мирных переговорах и помочь сдерживать российское наступление. Одним из вариантов - создание демилитаризованной зоны, которую будут контролировать европейские военнослужащие.

А что еще случилось?

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  • Кришьянис Кариньш ушел из правления партии "Единство". Причина - он не поддерживает политику партии по поводу бюджета.

  • Экс-главреда прокремлевского "Sputnik Латвия" Валентина Роженцова приговорили к 2 годам тюрьмы по статье о нарушении санкций ЕС.

  • За очернение Детской больницы антиваксера Медниса лишили сертификатов педиатра и гомеопата.

  • Сейм принял госбюджет-2025 и даже согласился с поправками от всех оппозиционных партий.

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