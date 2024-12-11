Из-за халатности Госагентства цифрового развития (VDDA) многие латвийцы не подтвердили свои э-мейлы на Latvija.gov.lv - и "влетели" на штрафы. С резкой критикой на VDDA сегодня обрушился президент Эдгар Ринкевич. Латвия с третьей попытки не сумела продать на аукционе Дом Москвы, а интернет-магазины Zalando и About you решили объединиться. Мы же рассказываем о том, как будет реализовываться первый этап проекта Rail Baltica.

Что случилось?

26 ноября и 10 декабря правительство рассматривало "в два этапа" информационный доклад Министерства сообщения о реализации первого этапа Rail Baltica. По итогам доклад, вызвавший много нареканий, утвержден не был - Министерству сообщения выдали список с новыми заданиями.

Однако концептуально правительство поддержало проведение следующих работ на первом этапе:

Возведение основной трассы , которая свяжет Эстонию, Латвию и Литву;

Завершение "в минимальном объеме" строительства станций в Рижском аэропорту и Центральном железнодорожном вокзале;

Соединение аэропорта и вокзала с основной трассой. На первом этапе соединять планируют старой широкой "русской" колеей, которая используется в Латвии сейчас - 1520 мм. Колея Rail Baltica - узкая, "европейская", шириной в 1435 мм. Планируется, что "старые рельсы" проложат между станцией "Иманта" и аэропортом. От "Иманты" по Юрмальской ветке можно добраться до Центрального вокзала, а оттуда по ветке Огрского направления доехать до Саласпилса, где будет уже станция Rail Baltica - Саласпилс-Даугавкрасты. Но неясно, будут ли на это деньги: Европа объявила приоритетом возведение основной трассы и выделит финансирование на это. Соединение с Ригой на первом этапе проекта - головная боль самой Латвии: речь идет уже и о перераспределении средств еврофондов.

Соединение Риги с основной трассой новыми "европейскими" рельсами на первом этапе - под ооочень большим вопросом. До 1 ноября должна быть дана оценка , какой из двух вариантов соединения - Упеслеяс - Рижский Центральный вокзал или Миса - Рижский аэропорт - выгоднее. Но в данном случае речь уже идет о привлечении частных инвестиций.

Почему это важно?

Во-первых, потому что Rail Baltica - самый дорогостоящий проект, реализуемый в новейшей истории Латвии. Стоимость только первого этапа проекта Rail Baltica в странах Балтии может достичь 14,3 млрд евро, из которых 5,5 млрд евро — в Латвии. Общие расходы на весь проект в странах Балтии могут составить 23,8 млрд евро. В 2017 году назывались куда более скромные цифры: 5,8 млрд евро на весь проект.

Во-вторых, потому, что проект Rail Baltica - еще задолго до завершения своей реализации - поставил самый безжалостный диагноз системе госуправления Латвии. В течение нескольких лет Латвия возводила масштабные инфраструктурные объекты в Риге - на Центральном железнодорожном вокзале и в аэропорту. Ни сантиметра рельсов по стране проложено не было. А в этом году выяснилось, что приоритет Еврокомиссии - возведение основной трассы по территории Эстонии, Латвии и Литвы без так называемой "петли в Ригу". Не прислушаться к Брюсселю мы не можем: на 85% проект софинансируется Европой и только 15% вкладывает Латвия. Как получилось, что строили не совсем то? Ответ на этот вопрос теперь ищет, в том числе, и следственная комиссия Сейма, которая должна в декабре представить свое заключение.

Что дальше?

На этой неделе предприятие E.R.B. Rail JV уже получило задание начать строительные работы на основной трассе Rail Baltica. Сейчас доступно финансирование, позволяющее построить 40 километров.

Rail Baltica теперь рассматривается не только как пассажирский проект. После вторжения России в Украину он, во-первых, важен с точки зрения военной мобильности, во-вторых, экономически - для интеграция в общеевропейскую транспортную систему, еще летом отметил президент Эдгар Ринкевич. И выбор в пользу основной трассы и принесение в жертву Риги - тут закономерны.

Только к марту 2025 года Министерство сообщения должны представить правительству конкретный график плана строительства Rail Baltica, а до июля ряд ведомств должны определить общий максимально допустимый ценовой потолок проекта и обеспечить, чтобы финансирование проекта было непрерывным в 2026-2028 годы. Минсообщения предстоит также разобраться и с тем, в приоритетном ли порядке отчуждается земля под строительство, произвести ревизию проводимых работ - и отказаться от тех, которые не входят в первый этап проекта. Не исключено, что государству придется взять на Rail Baltica миллиард в кредит.

А политически "завис" вопрос о судьбе министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные") - потеряет ли он должность, став главным "стрелочником" эпопеи Rail Baltica или все же нет?

Что еще случилось?

Теперь, если срок водительских прав истек три года назад и более, а вы хотите новые, придется заново сдавать экзамены.

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