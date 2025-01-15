Кто будет бороться за русские голоса на выборах в Риге? Главное в среду, 15 января

Второй месяц подряд в Латвии антирекорд рождаемости. Нас ждет серьезная эпидемия гриппа. А политические силы, которые хотят на выборах в Рижскую думу бороться за голоса русскоязычных граждан, не договорились о создании общего списка кандидатов в депутаты. Об этом - подробнее.

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Что случилось?

7 июня в Латвии пройдут выборы в самоуправления, в том числе - в Рижскую думу. Поскольку в Риге проживает много русскоязычных, то именно в столице борьба за их голоса будет ожесточенной. После провала на последних парламентских выборах "Согласия", за которого некогда голосовало подавляющее большинство русскоязычных граждан, теперь на голоса этих избирателей претендуют несколько партий. В их числе - созданные выходцами из прежде мощного "Согласия".

20,9% рижан в ноябре назвали лучшим кандидатом в мэры столицы лидера "Латвии на первом месте" Айнара Шлесерса. Шлесерс - фаворит гонки, с большим отрывом от остальных претендентов на мэрский пост. Взлет рейтинга Шлесерса в Риге связывают с тем, что ему симпатизируют русскоязычные граждане. Сам Шлесерс не скрывает, что хочет заполучить электоральное наследие "Согласия" и сравнивает себя с Дональдом Трампом.

Появление фаворита естественно встревожило остальные партии, претендующие на русские голоса, и зазвучали призывы в противовес Шлесерсу консолидировать силы. В кулуарах говорили о переговорах о создании общего списка на выборах в Рижскую думу "Согласия" Яниса Урбановича и "Стабильности!" Алексея Росликова. Обе партии раздумывали и о переговорах с "Суверенной властью" Юлии Степаненко. Несколько политиков, покинувших Русский союз Латвии, размышляют к какой из партии примкнуть, чтобы баллотироваться.

Но консолидации не произошло. На выходных Янис Урбанович сообщил , что "Согласие" пойдет в Рижскую думу отдельно, не создавая альянсы, хотя и не исключает прагматического сотрудничества в дальнейшем. Кто именно возглавит список пока неизвестно: прежде назывались бывший депутат Сейма Регина Лочмеле, а также сам Урбанович. "Суверенная власть" идет самостоятельно, выдвигая в мэры Риги Юлию Степаненко. Соответственно, со своим списком пойдет и "Стабильности!" - и велика вероятность, что список возглавит лидер партии, депутат Сейма Алексей Росликов.

Почему это важно?

Во-первых, потому, что сейчас предсказать исход выборов в Рижскую думу не может никто. А, значит, от того, за кого проголосуют русскоязычные граждане и пойдут ли на выборы вообще, зависит и то, кто будет править городом в ближайшие четыре года. Даже если партии, за которые голосуют русскоязычные, не возьмут в коалицию, они окажут влияние на общий политический расклад.

Во-вторых, потому, что после 24 февраля 2022 года русскоязычные Латвии пребывают в растерянности и смятении. Их политический выбор - особенно в Риге и Латгалии - станет диагнозом настроений этой части общества. А также создаст фундамент для старта на парламентских выборах 2026 года.

Что дальше?

"Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса - пока фаворит гонки. Растет и рейтинг партии по стране: в декабре - 8,6%. Главный вопрос - какая доля русскоязычных рижан поддержит на выборах в Риге Шлесерса, и хватит ли всем остальным политическим силам голосов на преодоление 5%-го барьера? И кто может оказаться "слабым звеном"?

В случае, если "Стабильности!" поведет на выборы сам Росликов, это серьезно увеличивает шансы партии на представительство в Рижской думе. Опыт евровыборов показал, что "Стабильности!" - партия вождистского типа, и без лидера во главе списка она не собирает голоса. Если же Росликов пойдет в Рижскую думу, то сможет и привлечь в список других кандидатов, которые выбирают сейчас от кого баллотироваться. В масштабах страны рейтинг "Стабильности" - 4,3%, в Риге, вероятно, выше. Росликова назвали лучшим кандидатом в мэры 7,3% респондентов SKDS.

Рост поддержки "Латвии на первом месте" и "Стабильности" - большая угроза для "Согласия". Партия, которая с 2009 по 2020 год была у власти в столице, утратив статус лидера, находится в поисках себя и не привыкла к жесткой конкуренции. "Согласие" выглядит намного бледнее себя времен мэра Нила Ушакова, который не намерен баллотироваться в Рижскую думу, рискуя мандатом депутата Европарламента. Пока в масштабах страны рейтинг партии - 3,9%, многое будет зависит от того, кто возглавит список.

Рейтинг "Суверенной власти" по стране - 3%. Ни на выборах в Сейм, ни на выборах в Европарламент партия Юлии Степаненко не брала 5%-й барьер. В Риге поддержка может быть выше. Даже если партия не получит представительство в Рижской думе, отнимет несколько процентов у конкурентов.

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В то же время не следует забывать о том, что часть русскоязычных граждан голосует за партии, которые не являются ориентированными на получение русских голосов. Это, во-первых, "Прогрессивные", во-вторых, Союз "зеленых" и крестьян с Олегом Буровым в качестве кандидата в мэры Риги. Эти политические силы также могут откусить от рижского "русскоязычного" электорального пирога.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начнет принимать списки на выборы в самоуправления 19 марта. Пока мы лишь фиксируем расстановку сил на середину января. А у партий еще есть два месяца на переговоры и все же создание неких альянсов.

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