Лукашенко остается у власти на седьмой срок. Как это повлияет на нас? Главное за вторник, 28 января

Родителей семилетней Юстине посадили за ее убийство, Даугавпилс просит прекратить языковые проверки учителей, дальнобойщиков не пускают в Россию.. А в мировых СМИ второй день обсуждают ожидаемые, но от этого не менее сенсационные результаты президентских выборов в Беларуси.. Что значит для Запада, России и Украины седьмой срок Александра Лукашенко? Давайте разберемся!

Что случилось?

В соседней Беларуси состоялись выборы, на которых ожидаемо победил с результатом 86,82% действующий президент Александр Лукашенко. 70-летний Лукашенко официально переизбран седьмой президентский срок. Он руководит страной с 1994 года — и не хочет отдавать власть никому.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в совместном заявлении с комиссаром по вопросам расширения Евросоюза Мартой Кос отказала "фиктивным выборам" в Беларуси в какой-либо легитимности. Результаты голосования, считают в ЕС, не выражают волю белорусского народа. Наблюдатели от ОБСЕ отказались участвовать в мониторинге из-за очень позднего направления им приглашения. Лидеры белорусской оппозиции в изгнании еще ранее призывали в выборах не участвовать или голосовать против. Ожидаемой была реакция Минска и самого Лукашенко, которые резко отвергли позицию демократических западных стран.

Почему это важно?

Беларусь не просто близка к России, они вместе образуют союзное государство, что предполагает значительную степень экономического и политического взаимопроникновения. В 2020 году в Беларуси прошли массовые протесты после предыдущих президентских выборов, и они не без труда были подавлены властями. Сам Лукашенко после этого отказался от попыток нормализации отношений с Западом.

Страна окончательно оказалась в фарватере политики Кремля. Москва использовала Минск для войны с Украиной в 2022 году — через Беларусь шли войска на Киев. Атаки на украинские города оттуда случались и позднее. Страны ЕС, Канада и США ввели санкции, которые затрагивают как Россию, так и Беларусь, включая миграционные и прочие ограничения для граждан этих стран.

В настоящее время между Украиной и Беларусью нет дипломатических отношений, граница сильно укреплена . В Украине воюют белорусские оппозиционеры (полк им. К. Калиновского).

В ответ белорусский режим использует риторику "осаждённой крепости" (мол, кругом враги, мы должны защищаться). Недавно Минск объявил о размещении в стране российского ядерного оружия. Милитаризация Беларуси уже давно вызывает опасения у стран-соседей, особенно Литвы, которая оказалась зажата между территориями Беларуси и российского анклава - Калининградской области. Любое будущее обострение ситуации в регионе нужно оценивать с участием тех возможностей, которое дает Кремлю контроль над белорусской территорией и армией.

Что дальше?

Репрессии режима в отношении беларуских граждан осуждаются в Европе, в том числе в Латвии , но эти заявления пока никак не отражаются на внутриполитической жизни в Беларуси. В краткосрочной перспективе ни санкции, ни непризнание выборов не приведут к подрыву внутренней стабильности режима. Лукашенко в нынешних условиях умеет подавлять любые протесты: не менее 1200 человек находятся в заключении, против тысяч возбуждены административные дела, десятки тысяч в эмиграции, большинство независимых медиа и правозащитных организаций признаны "экстремистскими".

Во внешнеполитическом плане Беларусь — своеобразный аватар России.

Шансы Минска на выживание зависят от успехов и неудач Кремля. В военно-стратегическом плане территория Беларуси представляет для Москвы большой интерес. К тому же Беларусь находится под российским ядерным зонтиком: согласно их ядерной доктрине , Россия может применить ядерное оружие в ответ на агрессию как против себя, так и против Беларуси. Получается, что ход войны в Украине, безопасность Польши и стран Балтии сильно зависят от происходящего в Беларуси.

Попытки Евросоюза работать с Беларусью в прошлом оказались недостаточно эффективными для того, чтобы перетянуть на свою сторону критическую часть руководства страны во время протестов 2020 года. В итоге режим Лукашенко окончательно законсервировался, и теперь использует бедствия войны в соседней Украине в качестве пугала для тех граждан страны, которые хотят демократических перемен. Впрочем, Минск может снова постучаться на Запад после окончания войны. Вопрос в том — примут ли его там.

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