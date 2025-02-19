Страны Балтии срочно вооружаются. Главное за среду, 19 февраля

В Огре хотят поставить памятник латышскому легионеру, но у спецслужб возникли вопросы. Латвийские организации потеряли сотни тысяч долларов из-за указа Дональда Трампа о заморозке финансирования. Но больше всего обсуждают вчерашнюю встречу представителей США и России. Вчера мы писали про реакцию Европы, а сегодня расскажем, как в Балтии в срочном порядке ищут деньги на оборону.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

Страны Балтии срочно ищут дополнительные средства на оборону. После вчерашней встречи представителей США и России, власти всех трех государств выступили с заявлениями о необходимости увеличения расходов на безопасность до 4-5%.

Стратегии у Риги, Вильнюса и Таллина разные. Президент Латвии Эдгар Ринкевич предупредил : повышение расходов на оборону потребует сокращения затрат в секторе госуправления. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур дал понять , что его страна хочет выискивать средства за счет увеличения дефицита бюджета – Эстония будет лоббировать смягчения правил ЕС, ограничивающих максимальный размер дефицита бюджета и госдолга. А в Литве пытаются увязать новые геополитические реалии с развитием местной промышленности. Премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас заявил о планах создания предприятий и заводов в сфере оборонной промышленности с привлечением местного и иностранного капитала.

Иностранные инвесторы уже присматриваются к Литве. Немецкий оборонный гигант Rheinmetall совместно с двумя госпредприятиями Литвы – инвестиционной компанией Epso-G Invest и заводом Giraitės ginkluotės gamykla – в этом году начинает строить завод артиллерийских боеприпасов в Байсогале. Правительство Литвы продолжает переговоры с американской корпорацией Northrop Grumman о создании производа 30-мм боеприпасов на территории завода под Каунасом. Еще Литва подписала протокол о намерениях с неназванной украинской компанией о проекте строительства завода по производству взрывчатки RDX.

Почему это важно?

Страны Балтии до последнего явно рассчитывали, что угрозы президента США Дональда Трампа сократить участие Вашингтона в НАТО — только часть предвыборной риторики. События последней недели — телефонный разговор Трампа и Путина, Мюнхенская конференция, переговоры в Эр-Рияде — показывают, что администрация Трампа действительно намерена ослабить свое финансовое и физическое присутствие в странах ЕС. По данным Европейского командования вооруженных сил США, в Европе сейчас дислоцируются около 78 000 американских солдат, в том числе около 37 тысяч в Германии и 10 тысяч в Польше.

На прошлой неделе сразу несколько ведущих СМИ (The Economist, Politico, The Financial Times) сообщили, что Трамп может вывести из европейских стран 10-20 тыс. американских солдат, направленных туда после начала вторжения России в Украину. Президент Польши Анджей Дуда вчера попытался заручиться от США гарантиями, что американские военные останутся в Европе. Якобы ему это пообещали, но общая нервозность все равно нарастает.

Что дальше?

Ключевой вопрос для стран Балтии и всей Европы – где брать деньги на оборону. С высокой вероятностью Еврокомиссия разрешит странам немного ослабить фискальную дисциплину. На прошлой неделе президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести чрезвычайную оговорку, чтобы позволить странам значительно увеличить свои военные расходы. На данном этапе непонятно, будет ли это означать приостановку блоком своих фискальных правил или введение послаблений в зависимости от потребностей каждой конкретной страны.

Выпуске общих европейских оборонных облигаций пока не находит поддержки всех стран-участниц. Попытки повернуть экономику Евросоюза в сторону развития оборонной промышленности требуют времени и инвестиций. Есть проблемы и с политической волей. Для политиков, заинтересованных в переизбрании в краткосрочной перспективе и/или работающих на фланге популизма, оборона не так интересна, особенно когда не оказывает прямого положительного влияния на уровень жизни избирателей.

Но главная причина, по которой государствам-членам так трудно обсуждать оборонно-промышленную политику заключается в том, что Евросоюз никогда не был военным блоком. У него нет достаточно компетенций в данной сфере. Интересы государств сильно отличаются. Франция, например, готова тратить больше, но только на свою собственную промышленность. Германия против увеличения долговых обязательств и больше сфокусирована на национальных выборах и росте популярности ультраправых. Австрия, Кипр, Ирландия и Мальта не входят в НАТО и не слишком заинтересованы в обсуждении военной повестки как таковой. Венгрия и Словакия открыто симпатизируют России. Испания и Италия слишком далеки от России, чтоб бояться нападения с ее стороны, и их больше волнуют вопросы миграции. Польша, наоборот, настойчиво увеличивает расходы на оборону и хочет подтолкнуть к этому весь Евросоюз. Страны Балтии хотят вооружаться, но предпочтительно за счет денег ЕС.

В 2024 году страны-члены ЕС тратили на оборону в среднем 1,9% ВВП, в то время как воюющая Россия - 6% . Президент США Дональд Трамп требует от участников НАТО увеличить расходы до 5% от ВВП.

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