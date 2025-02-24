Чем удивила война? Пять уроков. Главное за понедельник, 24 февраля

Главное событие дня - это третья годовщина со дня вторжения России в Украину. В Риге прошел митинг в знак поддержки украинского народа, лидеры Евросоюза собрались в Киеве, а мы рассказываем, какие неожиданные уроки вынес мир из этой войны.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

1. Украина: армия выстояла

Три года назад мало кто ожидал, что военный конфликт затянется на три года. Стойкость украинской армии - немалой для Европы военной силы - укрепилась в боях со второй армией мира. Несгибаемость проявляла как профессиональная военная каста, так и мобилизованные, что позволяет военным действиям длиться до сих пор. С 2022 года, согласно анализу данных Института по изучению войн, Украина потеряла 11% своей территории. Это намного меньше, чем прогнозировали многие скептики и российские Z- военкоры три года назад.

2. Россия: экономика не рухнула

Несмотря на беспрецедентные санкции , введенные против России странами Запада и его союзниками, российская экономика показывала рост , в том числе и промышленного производства. Такую динамику нельзя объяснить лишь военными тратами: судя по всему, протекционизм, " импортозамещение " и контрсанкции тоже сделали свое дело. Решение о начале войны явно не было спонтанным, но власти провели подготовительную работу для минимизации ущерба от санкций и прочих ограничений. Хотя ограниченные возможности для вывоза капитала и для российских инвестиций за рубежом привели к перегреву российской экономики и высокой инфляции , уровень жизни широких масс пока не падает . А еще Кремль удачно использовал нужду мировой экономики в российских углеводородах, даже когда Европа стала от них отказываться.

3. Военная промышленность: российская оказалась гибче западной

В продолжение предыдущего пункта — третий год войны мы можем утверждать, что Россия смогла перевести часть своей экономики на военные рельсы и производить в условиях экономической полуизоляции широкий спектр вооружений. Конечно, Кремль сумел обеспечить военные поставки и из других стран, вроде Ирана. Однако западная военная промышленность лишь сейчас начинает раскочегариваться: очевидно, что политическому руководству нужно будет пересмотреть основы ее работы с учетом новых геополитических рисков .

4. Европа: кризис единства и смелости

Хотя тема поддержки Украины доминировала в политической повестке Евросоюза все три года, должного единства явлено не было. И разговор не только о "диссидентах", вроде венгерского премьера Виктора Орбана, который периодически угрожает ветировать продление антироссийский санкций и даже возможное вступление Украины в ЕС. Долгие и мучительный процесс согласования касался в Европе, по сути, любой инициативы. По-прежнему, страны-члены по-разному смотрят на окончание конфликта, как на уровне политиков, так и на уровне общественного мнения. Поразительно, что даже в узком составе - на недавних встречах у президента Франции Эмануэля Макрона - европейские сторонники Украины не смогли выработать какой-то единой позиции на фоне последних инициатив американского президента Дональда Трампа.

5. США: внутренняя повестка важнее международной

Предположение, что американская поддержка США поможет Украине победить Россию, не выдержало проверку временем. США действительно является главным спонсором Киева: с февраля 2022 года Вашингтон выделил около 95 миллиардов долларов военной, гуманитарной и финансовой помощи. Для победы над Москвой этого оказалось недостаточно. Особенностью американской внешней политики является то, что она неизменно является продолжением политики внутренней, при этом, внешнеполитические решения легко пересматриваются по соображениям даже местечкового характера. Новый-старый президент Дональд Трамп сейчас борется с американским истеблишментом, в особенности демократами — в итоге страдает весь мир. Для Трампа в украинском кризисе, видимо, важны не идеологические или моральные соображения, а чисто финансовые: он хочет выйти из "неперспективного проекта", для чего готов обнулить все прежние договоренности между Киевом и Вашингтоном. Трамп считает важным договориться с Путиным по целому ряду вопросов. Но при таком подходе Украина - лишь одна из многих тем, к тому же неприоритетная для нынешней республиканской администрации. Европа смотрит на это с ужасом и изумлением, но факт остается фактом: зависимость от США в вопросах безопасности и уязвимость в вопросах экономики снижает возможности для маневра для объединенной Европы в рамках любых возможных конфликтных ситуациях с американцами.

Что еще произошло?

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В здание российского генконсульства во Франции кто-кто кинул бутылки с зажигательной смесью.

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