Во вторник, 16 января, Кабинет министров утвердил план действий правительства, который включает мероприятия, которые предстоит реализовать до 2026 года. В том числе это планы, предусматривающие регулярный пересмотр пенсий, снижение налога на добавленную стоимость ( НДС ) на лекарства, а также поручение реализации проекта Латвийского музея современного искусства Рижскому самоуправлению.

При создании Кабинета министров во главе с Эвикой Силиней ("Новое Единство") коалиционные партнеры — "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные" — подписали декларацию о предстоящей работе. Более подробная информация о том, что необходимо сделать и в какие сроки содержится в утвержденном сегодня плане действий правительства. План затрагивает безопасность, экономические, образовательные, культурные и социальные вопросы.

Учреждения должны будут представить Государственной канцелярии первый отчет о реализации мер, включенных в план действий правительства, до 15 апреля этого года.