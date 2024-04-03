Латвия — среди лидеров мира по оказанию поддержки Украине, если оценивать суммы в процентах от ВВП. Только за прошедших два года на разные виды помощи - военную, гуманитарную, гражданскую и восстановительную - ушло 650 миллионов евро. Есть планы и на ближайшие годы. Рассказываем, как распределяются деньги, которые Латвия выделяет на восстановление Украины — информация от МИД Латвии.

Несмотря на то, что война идет полным ходом, Латвия принимает активное участие в реконструкции Украины. Ведь оставшимся в стране людям необходимо продолжать жизнь и перестраиваться на европейскую "колею", если они хотят побыстрей присоединиться к ЕС.

Основное шефство Латвия взяла над Черниговской областью, где вторжение российской армии разрушило более 20 тысяч объектов, в том числе критическую и социальную инфраструктуру и нанесла серьезные физические и психологические травмы жителям региона.

Латвия оказывает помощь в сфере реконструкции зданий, дигитализации, грамотного управления, гендерного равенства, образования, экономического роста и борьбы с изменением климата, сообщает МИД Латвии. Цель поддержки - предоставление основных услуг населению, преодоление травм, нанесенных войной, и социально-экономическое развитие Черниговской области.

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