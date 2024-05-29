В Латвии насчитали около 30 тысяч зданий с подземным этажом, где потенциально можно оборудовать убежища на случай войны. Считается, что на 1,873 миллиона жителей надо переоборудовать около 15 610 подвалов. По предварительным подсчетам, на это требуется 99 миллионов евро. На какой все это стадии?

На днях председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза готовиться к войне. В соседней Эстонии уже в 2022 году начали устанавливать первые указатели на общественные убежища. В Латвии премьер Эвика Силиня обещала, что они появятся в этом году. Промедление объясняет тем, что в нашей стране намерены все делать на серьезном уровне и высокого качества, начав с разработки нормативов.

Примерно каждое десятое потенциальное убежище соответствует минимальным требованиям инструкций Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), но подавляющее число помещений требуют существенных вложений в инфраструктуру, доложил на днях госсекретарь МВД Димитрий Трофимов.

На какой стадии сегодня работы с остальными убежищами и можно ли предложить государству (самоуправлению) поучаствовать в оборудовании своего подвала?

Все ли идет по плану?

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