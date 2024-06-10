Итоги выборов в Европарламент подведены: девять избранных депутатов уже могут начинать паковать чемоданы и заниматься обустройством жизни в Брюсселе на ближайшие пять лет. А какие выводы может сделать о себе латвийское общество? О чем говорит низкая явка на выборах, и в особенности - в Латгалии? Как голосовали в этот раз русскоязычные жители? Что итоги выборов говорят о настроении латвийского общества - мы стали радикальнее или, напротив, больше тяготеем к центру? Портал Delfi попытался ответить на эти вопросы.

Явка по стране составила 33,82% - проголосовал лишь каждый третий гражданин. Для сравнения: на парламентских выборах в Латвии голосует всегда более половины избирателей. В 2019 году на выборах в Европарламент проголосовали 33,5% граждан, то есть, прирост - микроскопический. Явка осталась в обычных для Латвии "исторических границах", как выразился еврокомиссар Валдис Домбровскис.

Но при оценке активности избирателей нужно учитывать не только "среднюю температуру" по стране - общую явку. Важны и показатели по регионам. В приморском Саулкрастском крае исполнили гражданский долг рекордные 73,9% избирателей. Это можно объяснить хорошей погодой: здесь голосовали и местные, и отдыхающие. Более 50% избирателей проголосовали в зажиточных пригородах Риги - Адажском и Марупском краях. Общая явка по Латгалии - сравнительно бедном регионе с большой доле нацменьшинств в населении - составила всего 24,90% (в Видземе, например - 44,44%). То есть в какой-то степени что музыку на евровыборах заказывают более благополучные слои общества. У них же и более ясное понимание, зачем вообще голосовать на выборах в Европарламент - как в действительности Европейский союз влияет на нашу с вами жизнь.

Одна из главных причин низкой явки - то, что простые жители не понимают, насколько их повседневная жизнь зависит от ЕС. Даже если это понимание есть, нет веры в то, что они могут повлиять на решения Брюсселя. Гипотеза, которая звучала перед выборами - что военное вторжение России в Украину и осознание, что ЕС является нашим главным союзником приведет к повышению явки - тоже оказалась неверной.

Почему это важно?

Во-первых, потому что, чем ниже явка, тем меньшее в абсолютных цифрах количество голосов нужно получить партии, чтобы отправить своего представителя в Брюссель.

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