10 и 12 июля Конституционный суд Латвии (КС) объявил свои решения по переводу обязательной программы частных и публичных (государственных и муниципальных) школ и детсадов на латышский язык — это признано законным и нужным. Язык нацменьшинств переведен в программу по интересам. Но не для всех. Именно в связи с этим в решении суда возникли два интригующих термина - "самосегрегация" (русских) и "позитивные мероприятия" (в отношении других нацменьшинств). По просьбе Delfi председатель Конституционного суда Алдис Лавиньш пояснил эти термины.

Два школьно-языковых процесса, которые длились около четырех месяцев, стали последними для карьеры Алвиса Лавиньша в Конституционном суде. Чтение приговора по государственным школам заняло 2,5 часа. По государственным и муниципальным — почти два часа.

Одним из лейтмотивов того, почему Латвия не видит возможности сохранения билингвальной системы образования, по версии Лавиньша, очевидное сохранение самодостаточности русского языка, что не стимулирует изучение госязыка на должном уровне и включения молодых людей в работу общества, а также дискриминирует представителей титульной нации, которые на совей земле не могут общаться со всеми на госязыке.

Все это, сказано в решении КС — последствия оккупации и политики русификации, когда школы превратились в двухпоточную сегрегированную систему, в которой латыши учились отдельно, а все другие нацменьшинства должны были забыть о своей идентичности и выбирать, как правило, русский язык. А удельный вес латышей от почти 80 процентов сократился до чуть больше половины.

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