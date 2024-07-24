В ночь на 29 июля 1994 года пациенты Елгавской больницы заметили, как какие-то люди, один за другим, выбирались из-под стены Парлиелупской тюрьмы. Звонки в полицию и дежурному в тюрьму ничего не дали: свидетелям просто не поверили. Через десятиметровый туннель, который копали два месяца, без особой спешки сбежали 89 заключенных. Побег заметили только спустя семь часов.

Ровно 30 лет назад, в июле 1994 года, из Парлиелупской тюрьмы через десятиметровый туннель сбежали сбежали 89 заключенных. Поиск беглецов растянулся на долгие годы. Delfi рассказывает историю крупнейшего в истории Латвии побега из тюрьмы: как это произошло, почему оказалось возможным и к каким последствиям привело. Во второй статье серии – о том, как произошел сам побег.

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Проект "Побег-94" был опубликован на Delfi в 2019 году. Пять лет спустя мы обновили и дополнили материалы проекта.

От Мотыля до Одувана

В 1994 году Зента Третьяк получила повышение по службе. После раскрытия молодежной вооруженной банды, грабившей автозаправки, ее назначили заместителем главы Криминальной полиции управления Елгавской полиции. 28 июля 1994 года, за день до побега, начальник Зенты Третьяк Донатс Мосанс ушел в отпуск, и она временно исполняла его обязанности.

"Как сейчас помню. Четверг, теплый солнечный день, дело к вечеру. И вдруг дежурный сообщает: "Тревога! Собрать весь личный состав! Побег из Парлиелупской тюрьмы! Возможно, сбежали 86 человек!". Я иду по лестнице и думаю: так восемь или шесть? Заходим в зал на первом этаже, и дежурный докладывает: действительно, сбежали 86. У меня перед глазами сразу возник муравейник, из которого бегут муравьи. Фантазия так сработала", – вспоминает Третьяк. Позже выяснилось, что сбежали не 86, а 89 заключенных.

"Мы вычислили, что побег готовился ради заключенного по фамилии Рейхенбахс, его кличка ― Мотыль. Накануне побега и в саму ночь вокруг зоны ездила легковая машина. Есть сведения, что на ней он и уехал", – рассказывает председатель правления Ассоциации независимых экспертов Латвии и Международной федерации независимых экспертов Юлиус Аншин. С 1989 года он занимал должность начальника 3-го отдела следственного управления следственного департамента МВД ЛССР, созданного в связи с резким ростом числа преступлений в местах лишения свободы.

О побеге, который продолжался всю ночь, Аншин узнал только утром. Десятиметровый подкоп начинался в прачечном отделении.

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