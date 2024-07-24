После побега из Парлиелупской тюрьмы в Департаменте мест заключения и в самой Парлиелупской тюрьме полетели головы. К концу 1994 года после очередного побега (на этот раз из Гривской тюрьмы) ушел в отставку глава МВД Гиртс Валдис Кристовскис. Прошло 30 лет. Что изменилось в латвийской системе мест лишения свободы?

Ровно 30 лет назад, в июле 1994 года, из Парлиелупской тюрьмы через десятиметровый туннель сбежали сбежали 89 заключенных. Поиск беглецов растянулся на долгие годы. Delfi рассказывает историю крупнейшего в истории Латвии побега из тюрьмы: как это произошло, почему оказалось возможным и к каким последствиям привело. Это последняя статья серии.

Другие материалы:

Проект "Побег94" был опубликован на Delfi в 2019 году. Пять лет спустя мы обновили и дополнили материалы проекта.

Служебное расследование продолжалось около месяца. В итоге Главное управление МВД наказало более двух десятков работников: кого-то уволили, кого-то понизили в должности. Почти сразу было решено усилить контроль во всех местах лишения свободы. На зоны вернулись решетки, но это не помогло: вскоре десять заключенных сбежали из Гривской тюрьмы.

Закрыть нельзя оставить

"Обстановка была абсолютно запущенная. Ситуация с персоналом ― катастрофичная, совершенно непригодные охранные системы, отсутствие нормативной базы. И это ― во время фактического самовластия и произвола в тюрьме. В начале девяностых, когда в Латвию стали приезжать представители европейских структур, нам пришлось избавиться от локальных зон на территории тюрьмы. Заключенные больше не были закрыты в своем корпусе, они могли свободно перемещаться по всей зоне. Латвия позиционировала себя как демократическое государство, поэтому и местам лишения свободы тоже нужно было становиться более современными и перестать выполнять функции репрессивного органа", – рассказывает бывшая глава Управления мест заключения Илона Спуре.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !