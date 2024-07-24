Найти и вернуть в тюрьму 89 заключенных, у которых есть фора в 12 часов – непростая задача. В первые дни к поисковой операции было привлечено 10 тысяч человек, но поиски все равно растянулись на долгие годы. И, судя по всему, до сих пор поймали не всех.

Ровно 30 лет назад, в июле 1994 года, из Парлиелупской тюрьмы через десятиметровый туннель сбежали сбежали 89 заключенных. Поиск беглецов растянулся на долгие годы. Delfi рассказывает историю крупнейшего в истории Латвии побега из тюрьмы: как это произошло, почему оказалось возможным и к каким последствиям привело. Во третьей статье серии – о том, как поиски беглецов растянулись на десятилетие.

Читайте в серии "Побег-94":

Проект "Побег-94" был опубликован на Delfi в 2019 году. Пять лет спустя мы обновили и дополнили материалы проекта.

"Подняли на ноги всю республику, привлекли и немало человек за рубежом. Сотрудникам раздали ориентировки, на каждом столбе висели портреты беглецов. Задействовали всю агентуру. Я был назначен руководителем оперативно-следственной бригады. Непосредственное ведение расследования поручил следователю Людмиле Резниковой, к которой прикомандировали еще двух следователей. Объем работы был огромным. Но мы довольно быстро вычислили, ради кого был устроен побег", – вспоминает Юлиус Аншин, занимавший в 1994 году должность начальника Третьего отдела следственного управления следственного департамента МВД ЛССР.

Вскоре земессарги засекли первых двух беглецов. За пару часов преступники успели совершить групповое изнасилование, разбойное нападение и кражу, говорит Аншин. "Земессарги тогда тоже были непростыми ребятами. Туда нередко шли люди с судимостью, они не всегда оправданно использовали оружие. Но на это зачастую смотрели сквозь пальцы. Во время задержания один из беглецов бросился бежать. Земессарг начал стрелять, преступник упал в канаву, а тот просто уехал.

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