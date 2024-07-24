Сейчас Владимир Ильин – церковный пастор, хотя еще несколько лет назад никто не мог предположить, что его судьба сложится именно так. Свой первый тюремный срок Владимир получил в 18 лет. За его плечами четыре судимости и десятилетний стаж употребления наркотиков. В 1994 году Ильин отбывал наказание в Парлиелупской тюрьме и имел все шансы принять участие в знаменитом побеге. Но в последний момент передумал.
Ровно 30 лет назад, в июле 1994 года, из Парлиелупской тюрьмы через десятиметровый туннель сбежали сбежали 89 заключенных. Поиск беглецов растянулся на долгие годы. Delfi рассказывает историю крупнейшего в истории Латвии побега из тюрьмы: как это произошло, почему оказалось возможным и к каким последствиям привело. Это четвертая статья серии.
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Проект "Побег94" был опубликован на Delfi в 2019 году. Пять лет спустя мы обновили и дополнили материалы проекта.
Владимир рос в обычной советской семье: мама работала на заводе, отец был дальнобойщиком. Будущий пастор занимался боксом, ездил на соревнования и сборы. "С отцом у меня были сложные отношения. Хотелось, чтобы он принимал больше участия в моей жизни. В 17 лет я и сам стал отцом, нужно было кормить семью. Идти на завод и пахать, а потом приходить еле живым домой не хотелось. Я видел, как живут родители и думал: это безумие, я так не хочу. Когда Советский Союз развалился, спорт стал никому не нужен. Каждый искал, чем заняться, как заработать. Появилось много возможностей, и не все ― законные. Зато заработок легкий и быстрый".
В итоге Владимир решил ограбить фуру со шпротами. "Вышел хозяин машины с газовым пистолетом, выстрелил мне в лицо. Я его побил, но через некоторое время меня выследили и задержали", – вспоминает он. В 18 лет Владимир был осужден по статье "Разбойное вооруженное нападение с целью завладеть чужим имуществом" и получил четыре года тюрьмы. "Для мамы это стало шоком. Хотя, в принципе, в то время любой мог там оказаться. Отец тоже тяжело переживал. Я ограбил человека, которого он знал. Говорил: "Я же тоже этим занимаюсь. А если бы на его месте был я?!""
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