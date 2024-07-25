Превышение скорости на дороге до 10 км/час сегодня наказывается предупреждением. Министр транспорта Каспарс Бришкенс намерен уменьшить этот шаг в 10 раз. Уже за минимальное превышение в 1 км/час водитель должен будет заплатить штраф. Ведь водители ничему не учатся и снова повторяют нарушения — так показало исследование. Правда, пока, по закону, при скорости до 100 км/ч допустимая погрешность измерительного оборудования составляет 3 км/ч.
Предложение о наложении штрафов с первого километра в Сейме уже было однажды отклонено, как и более умеренное - штрафовать с пятого километра. Но министр сообщений Каспарс Бришкенс намерен снова вынести вопрос на голосование. На этот раз он надеется получить поддержку депутатов. Как показывает статистика, число погибших и тяжелораненых на дорогах в Латвии значительно превышают показатели многих стран Евросоюза.
Какая ситуация сейчас, и смогут ли новые штрафы ее изменить?
С мая в Латвии введены новые штрафы. Их недостаточно?
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.
Lūdzu, uzgaidi!
Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...
Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv