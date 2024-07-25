Превышение скорости на дороге до 10 км/час сегодня наказывается предупреждением. Министр транспорта Каспарс Бришкенс намерен уменьшить этот шаг в 10 раз. Уже за минимальное превышение в 1 км/час водитель должен будет заплатить штраф. Ведь водители ничему не учатся и снова повторяют нарушения — так показало исследование. Правда, пока, по закону, при скорости до 100 км/ч допустимая погрешность измерительного оборудования составляет 3 км/ч.

Предложение о наложении штрафов с первого километра в Сейме уже было однажды отклонено, как и более умеренное - штрафовать с пятого километра. Но министр сообщений Каспарс Бришкенс намерен снова вынести вопрос на голосование. На этот раз он надеется получить поддержку депутатов. Как показывает статистика, число погибших и тяжелораненых на дорогах в Латвии значительно превышают показатели многих стран Евросоюза.

Какая ситуация сейчас, и смогут ли новые штрафы ее изменить?

С мая в Латвии введены новые штрафы. Их недостаточно?

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