Битва за олимпийское золото всегда ведется ожесточенно, а вот конкуренция за проведение самих игр уже далеко не такая острая, как десятилетия назад. Наибольший интерес к праву проведения Олимпиады вспыхнул в 2004 году - тогда заявки подали 12 городов-кандидатов. Победила Мекка Олимпийских игр – Афины. Позже это привело к финансовому кризису в Греции, а интерес к проведению снизился, в основном из-за роста затрат. Международный олимпийский комитет (МОК) намерен восстановить былой престиж игр в глазах принимающих городов. Какой у него план?

Открытие летних Олимпийских игр в Париже вызвало очень противоречие реакции: одни восторгались необычностью (впервые мероприятие проводилось не на стадионе, а на воде), другие жаловались на отсутствие вау-эффекта (Игры проводятся в условиях экономичного бюджета), третьи сообщали, что после Игр в Сочи-2014 (одни из самых дорогих в истории) — вообще, не хотят ничего смотреть, разуверовавшись в главном олимпийском лозунге "О спорт, ты мир!"

На организацию летней Олимпиады-2024 претендовали всего два кандидата — Лос-Анджелес и Париж. Чтобы избежать ситуации, когда ни один город не захочет подать заявку на проведение Игр, МОК семь лет назад объявил места проведения сразу двух Олимпиад — Париж в 2024 году и Лос-Анджелес в 2028 году.

Накануне открытия Парижских игр были объявлены города, в которых пройдут зимние Олимпиады в 2030 и 2034 годах. Интерес проявили несколько стран, но некоторые позже отозвали заявки. На Игры в 2034 году был всего один претендент — американский Солт-Лейк-Сити, принимавший Зимние игры в 2002 году.

Из-за высоких затрат география принимающих городов сужается, а Франция и США в ближайшее десятилетие проведут по две Олимпиады.

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