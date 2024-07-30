В прошлом учебном году Латвия начала переход в три этапа на единый госязык обучения в школах. Эстония пошла по схожему пути год спустя, но есть разница. RusDelfi.ee поговорил с учителями ласнамяэской школы, которые уверены, что "русская школа в Эстонии себя изжила". Однако и они критикуют реализацию реформы — есть вероятность, что "у русскоязычных детей не будет ни хорошего владения эстонским языком, ни знаний по предметам". RusDelfi.lv сравнил эстонский и латвийский пути.
(Имена изменены по просьбе участников интервью, также не разглашается название школы.)
Учитель начальных классов в ласнамяэской ("русский" район Таллина) школе Екатерина*, с более чем 30-летним опытом работы, в этом году выпустила второй класс, с сентября начнет обучать третий. Переход на эстоноязычное обучение в 2024 году затронет детсады, первые и четвертые классы, у нее будет еще год, чтобы сдать экзамен на С1, а сейчас ее уровень – B2.
Екатерина уверена: сейчас ей будет сложно сдать этот экзамен из-за высоких требований. Для примера, в июне около 150 таллиннских работников сферы образования попытались сдать языковые экзамены на уровни B2 и C1, но только 30 из них смогли добиться желаемого результата. При этом проблема, как ей кажется, гораздо глубже: одно дело – выучить язык до определенного уровня, и совсем другое – преподавать на этом языке. Она убеждена, что "без языковой среды язык будет мертвым".
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